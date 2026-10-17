"Ayer por Perón, hoy por Cristina": el comunicado del PJ en el Día de la Lealtad

Ayer por Perón, hoy por Cristina.

Volvamos a dar vuelta la historia. pic.twitter.com/FIRbRj1zmc — Partido Justicialista (@p_justicialista) October 17, 2026

Día de la Lealtad: la CGT le hizo un guiño a Cristina Kirchner

La CGT conmemoró los 81 años del 17 de octubre de 1945 en su sede de Azopardo 802 con un acto de formato reducido. La conmemoración se realizó por adelantado, durante el viernes 16. El triunvirato que conduce la central obrera reclamó un rol central para los trabajadores en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei. Cristián Jerónimo dejó un mensaje interpretado como un guiño a Cristina Kirchner: llamó a impedir que se vuelva a proscribir a dirigentes del movimiento.

Jerónimo concentró las críticas más duras al oficialismo y sostuvo: "Necesitamos volver a sentarnos en una mesa, volver a construir un programa de país". Advirtió que "no podemos permitir que nos vuelvan a proscribir a nuestros dirigentes" y recordó los 18 años de proscripción del "máximo líder". Afirmó que "no hay solución gremial sin solución política" y calificó al Gobierno como "muy insensible ante los intereses de la gran mayoría". Cuestionó el operativo de seguridad durante la Marcha Federal Universitaria del jueves y denunció infiltrados y represión.

Sola abrió los discursos con una reivindicación de la justicia social y el trabajo. Planteó que la fecha no debía limitarse al pasado: "Invitémonos a construir una Argentina, un proyecto de país que tenga a los trabajadores y a las trabajadoras en el centro de escena". Reclamó que el proyecto nacional tenga "puño y letra de los trabajadores". Argüello cerró con un llamado a "lograr esa unidad" y rechazó los pronósticos sobre la desaparición del peronismo. El triunvirato coincidió en exigir cohesión interna, sin anunciar medidas de fuerza ni calendario de protestas.