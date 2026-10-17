"Ayer por Perón, hoy por Cristina": el comunicado del PJ en el Día de la Lealtad
El Partido Justicialista comparó la situación de Cristina Fernández de Kirchner con la proscripción de Perón y llamó a construir condiciones políticas para su liberación.
En el marco del Día de la Lealtad, el Partido Justicialista trazó un paralelismo entre la situación que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner y la proscripción que sufrió Juan Domingo Perón. A través de un comunicado difundido este 17 de octubre, la fuerza política convocó a su militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para conseguir la libertad de la ex mandataria.
El texto rememoró el 17 de octubre de 1945, jornada en la que miles de trabajadores marcharon hacia Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, y afirmó que “ese día nació el peronismo”. Sobre ese punto, el PJ sostuvo: “Hoy la historia vuelve a interpelarnos”.
La conducción partidaria señaló que Cristina Fernández de Kirchner permanece detenida en San José 1111 bajo un régimen de visitas restringido. Asimismo, cuestionó la condena dictada contra la ex presidenta, la calificó de “sin pruebas” y advirtió que la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos constituye “el verdadero objetivo de la persecución”.
“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, remarcó el comunicado, que atribuyó al poder la intención de impedir que el pueblo vuelva a elegir “a la dirigente política más importante de la oposición”.
Frente a ese escenario, el Partido Justicialista instó a su militancia, a sus organizaciones, a los trabajadores y a “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar la libertad de Cristina Kirchner y el cese de su proscripción.
Día de la Lealtad: la CGT le hizo un guiño a Cristina Kirchner
La CGT conmemoró los 81 años del 17 de octubre de 1945 en su sede de Azopardo 802 con un acto de formato reducido. La conmemoración se realizó por adelantado, durante el viernes 16. El triunvirato que conduce la central obrera reclamó un rol central para los trabajadores en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei. Cristián Jerónimo dejó un mensaje interpretado como un guiño a Cristina Kirchner: llamó a impedir que se vuelva a proscribir a dirigentes del movimiento.
Jerónimo concentró las críticas más duras al oficialismo y sostuvo: "Necesitamos volver a sentarnos en una mesa, volver a construir un programa de país". Advirtió que "no podemos permitir que nos vuelvan a proscribir a nuestros dirigentes" y recordó los 18 años de proscripción del "máximo líder". Afirmó que "no hay solución gremial sin solución política" y calificó al Gobierno como "muy insensible ante los intereses de la gran mayoría". Cuestionó el operativo de seguridad durante la Marcha Federal Universitaria del jueves y denunció infiltrados y represión.
Sola abrió los discursos con una reivindicación de la justicia social y el trabajo. Planteó que la fecha no debía limitarse al pasado: "Invitémonos a construir una Argentina, un proyecto de país que tenga a los trabajadores y a las trabajadoras en el centro de escena". Reclamó que el proyecto nacional tenga "puño y letra de los trabajadores". Argüello cerró con un llamado a "lograr esa unidad" y rechazó los pronósticos sobre la desaparición del peronismo. El triunvirato coincidió en exigir cohesión interna, sin anunciar medidas de fuerza ni calendario de protestas.
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