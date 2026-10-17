Día de la Lealtad: la CGT le hizo un guiño a Cristina Kirchner

Sola abrió los discursos con una reivindicación de la justicia social y el trabajo. Planteó que la fecha no debía limitarse al pasado: "Invitémonos a construir una Argentina, un proyecto de país que tenga a los trabajadores y a las trabajadoras en el centro de escena". Reclamó que el proyecto nacional tenga "puño y letra de los trabajadores". Argüello cerró con un llamado a "lograr esa unidad" y rechazó los pronósticos sobre la desaparición del peronismo. El triunvirato coincidió en exigir cohesión interna, sin anunciar medidas de fuerza ni calendario de protestas.