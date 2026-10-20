Casi se van a las manos: tenso cruce entre un diputado peronista y uno libertario en la Comisión de Presupuesto
Un debate en la Cámara baja derivó en insultos y un reclamo a los gritos que obligó a separar a los legisladores para evitar agresiones
La tensión política que atraviesa el Congreso escaló este martes a niveles de abierta hostilidad durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo que comenzó como un debate parlamentario cargado de chicanas y reproches cruzados sobre el rumbo económico derivó en un cara a cara con insultos, chicanas cruzadas y reproches por el comportamiento de los legisladores dentro del recinto.
El incidente principal se desencadenó cuando el clima dentro de la sala ya se encontraba caldeado. En ese escenario, el diputado peronista Carlos Castagneto y su par de La Libertad Avanza, Andrés Leone, protagonizaron una escalada verbal que pasó rápidamente a los gritos. En medio del careo, Leone se defendió de las acusaciones y le preguntó reiteradamente a los gritos: "¿Yo te toqué a vos?", mientras negaba haberlo insultado.
Del cruce verbal a los reclamos por las formas
Lejos de calmar los ánimos, el entredicho se intensificó cuando Castagneto le recriminó una supuesta risa burlona y apuntó contra la actitud de los oficialistas durante la jornada legislativa. "Están comiendo cuando nosotros estamos trabajando. Ellos comiendo y nosotros acá sentaditos como unos giles", lanzó con enojo el diputado de Unión por la Patria frente a las cámaras y sus pares.
La situación obligó a la rápida intervención de otros legisladores y colaboradores que se encontraban en el lugar, quienes se interpusieron para separar a los contendientes y evitar que la confrontación física pasara a mayores. Si bien el episodio se disipó con los minutos, el tenso cruce dejó al descubierto el altísimo nivel de crispación y la falta de decoro que dominan las discusiones en las comisiones clave de la Cámara baja.
El debate por los fondos universitarios
El acalorado plenario tenía como eje central la discusión sobre el presupuesto educativo para las universidades nacionales de cara al próximo año. En un contexto marcado por los constantes reclamos del sector académico frente al recorte de recursos y la recomposición salarial docente, las posturas contrapuestas entre el bloque oficialista y la oposición terminaron por minar el diálogo técnico, transformando el temario de la convocatoria en un terreno de confrontación directa.
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