Casi se van a las manos: tenso cruce entre un diputado peronista y uno libertario en la Comisión de Presupuesto

La situación obligó a la rápida intervención de otros legisladores y colaboradores que se encontraban en el lugar, quienes se interpusieron para separar a los contendientes y evitar que la confrontación física pasara a mayores. Si bien el episodio se disipó con los minutos, el tenso cruce dejó al descubierto el altísimo nivel de crispación y la falta de decoro que dominan las discusiones en las comisiones clave de la Cámara baja.