Presupuesto 2027: Martín Menem puso en marcha la discusión y el Gobierno presiona a gobernadores aliados

Secretario de Hacienda Carlos Guberman.

En concreto, en Casa Rosada quieren que la discusión del Presupuesto funcione como plataforma para avanzar con un combo más ambicioso: reforma política, ley de Propiedad Privada, proyecto de Malvinas y la eliminación de las PASO, que el oficialismo asegura tener “los votos para aprobar”.

Sin embargo, varios gobernadores prefieren patear la reforma electoral para febrero para no quedar atrapados en una pelea nacional que pueda complicar sus equilibrios internos en sus propios territorios.

Y el Gobierno Nacional sabe que sin los gobernadores no hay Presupuesto, no hay reforma política ni eliminación de las PASO. Por eso, endurece su postura pero mantiene abiertas todas las vías de negociación, y Diego Santilli, se convirtió en el principal articulador con las provincias.

Tras su viaje a París con los gobernadores afines al ideario anarcocapitalista, el jefe de Gabinete retomó la agenda de reuniones: en la semana recibió al tucumano Osvaldo Jaldo y este viernes hará lo propio con el correntino Juan Pablo Valdés.