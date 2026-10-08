Presupuesto 2027: Martín Menem puso en marcha la discusión y el Gobierno presiona a gobernadores aliados
El próximo miércoles se runirá la comisión de Presupuesto y Hacienda con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, como único vocero técnico del proyecto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó el debate del Presupuesto 2027 al poner en marcha la maquinaria política que busca asegurar los votos necesarios para aprobarlo.
Presupuesto 2027: Martín Menem puso en marcha la discusión y el Gobierno presiona a gobernadores aliados
El próximo miércoles, la comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien será el único vocero técnico del proyecto. La ausencia de Luis Caputo y de Javier Milei no es casual: el Gobierno quiere evitar choques directos y concentrarse en una negociación sigilosa.
En ese marco, en una reunión reservada en el despacho del titular de la cámara baja, diputados del PRO, UCR, MID, Argentina Federal, Independencia y Elijo Catamarca llevaron una lista de exigencias que el Gobierno ya no debería seguir ignorando, si pretende llevar a buen puerto su iniciativa presupuestaria.
Entre las principales aparecen fondos para universidades, recursos para la emergencia en discapacidad, obras provinciales frenadas y compromisos presupuestarios que los gobernadores reclaman desde hace meses.
Guberman escuchó, anotó y se retiró sin ofrecer definiciones, pero los eventuales aliados saben que el Presupuesto es la llave para destrabar otras iniciativas, y Milei pretende usar esa llave para ordenar el tablero político.
En concreto, en Casa Rosada quieren que la discusión del Presupuesto funcione como plataforma para avanzar con un combo más ambicioso: reforma política, ley de Propiedad Privada, proyecto de Malvinas y la eliminación de las PASO, que el oficialismo asegura tener “los votos para aprobar”.
Sin embargo, varios gobernadores prefieren patear la reforma electoral para febrero para no quedar atrapados en una pelea nacional que pueda complicar sus equilibrios internos en sus propios territorios.
Y el Gobierno Nacional sabe que sin los gobernadores no hay Presupuesto, no hay reforma política ni eliminación de las PASO. Por eso, endurece su postura pero mantiene abiertas todas las vías de negociación, y Diego Santilli, se convirtió en el principal articulador con las provincias.
Tras su viaje a París con los gobernadores afines al ideario anarcocapitalista, el jefe de Gabinete retomó la agenda de reuniones: en la semana recibió al tucumano Osvaldo Jaldo y este viernes hará lo propio con el correntino Juan Pablo Valdés.
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