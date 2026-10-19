Claudio Vidal encabezó el 67° Aniversario de Lago Posadas: anunció entrega de tierras y equipamiento para rutas
El gobernador de Santa Cruz oficializó el acceso a terrenos para familias y emprendedores locales, y confirmó el envío de fondos para la compra de maquinaria vial.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, lideró los actos centrales por el 67° Aniversario de Lago Posadas, donde presentó un paquete de medidas orientadas al desarrollo urbano, la producción y el transporte en el interior provincial.
Durante la ceremonia, el mandatario oficializó el acceso a terrenos para familias y emprendedores locales, y confirmó el envío de fondos para la compra de maquinaria vial destinada al mantenimiento de las conexiones terrestres.
Acceso a la tierra: viviendas, comercio y producción
Uno de los ejes principales del discurso del mandatario provincial estuvo centrado en la respuesta a la demanda habitacional y el impulso al empleo local mediante la adjudicación de parcelas:
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18 familias accederán a lotes para la construcción de sus viviendas particulares.
5 emprendedores contarán con terrenos destinados a la instalación de comercios.
15 familias dispondrán de tierras para el desarrollo de chacras productivas.
"Cuando se habla de soberanía, defenderla es justamente esto: apostar al desarrollo, a la generación de empleo, a producir nuestra tierra", remarcó Vidal, al tiempo que vinculó las medidas con un trabajo coordinado entre la comuna, el Consejo Agrario Provincial, Recursos Hídricos y Vialidad Provincial.
Fondos para equipamiento vial y el estado de la ruta
En relación con los reclamos históricos por la conectividad terrestre y el estado de los caminos que conducen a la localidad —clave para el turismo y la economía regional—, el gobernador abordó la situación de las obras de infraestructura:
El mandatario explicó que la obra principal de conectividad se encuentra actualmente paralizada a la espera de definiciones de la administración nacional. Frente a este panorama, anunció que la Provincia transferirá recursos financieros directos a la comuna para la adquisición de una motoniveladora. La maquinaria permanecerá asentada en Lago Posadas para garantizar las tareas permanentes de perfilado y conservación de la calzada.
Reconocimientos institucionales
Durante la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, Vidal dedicó unas palabras de agradecimiento al exgobernador santacruceño Arturo Puricelli, destacando su histórica contribución a la infraestructura e industrialización del territorio.
Al cierre de su alocución, el titular del Ejecutivo provincial concluyó: "Yo sé que falta, siempre va a faltar porque nuestra sociedad sigue creciendo. Pero con trabajo conjunto vamos a lograr todo lo que queremos en beneficio de la comunidad".
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