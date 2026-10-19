Claudio Vidal encabezó el 67° Aniversario de Lago Posadas: anunció entrega de tierras y equipamiento para rutas

El mandatario explicó que la obra principal de conectividad se encuentra actualmente paralizada a la espera de definiciones de la administración nacional. Frente a este panorama, anunció que la Provincia transferirá recursos financieros directos a la comuna para la adquisición de una motoniveladora. La maquinaria permanecerá asentada en Lago Posadas para garantizar las tareas permanentes de perfilado y conservación de la calzada.

Reconocimientos institucionales

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, Vidal dedicó unas palabras de agradecimiento al exgobernador santacruceño Arturo Puricelli, destacando su histórica contribución a la infraestructura e industrialización del territorio.

Al cierre de su alocución, el titular del Ejecutivo provincial concluyó: "Yo sé que falta, siempre va a faltar porque nuestra sociedad sigue creciendo. Pero con trabajo conjunto vamos a lograr todo lo que queremos en beneficio de la comunidad".