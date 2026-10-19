Con Javier Milei en España, la mesa política oficialista se reúne para ordenar la agenda legislativa
En Casa Rosda, Karina Milei encabeza este martes otra cumbre con los principales funcionarios del Gobierno. La agenda.
En ausencia del presidente Javier Milei, quien se encuentra de viaje oficial en España, la mesa política del Gobierno volverá a deliberar este martes a las 13:00 en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La cumbre buscará alinear la estrategia parlamentaria, acelerar las conversaciones con las provincias y consolidar la alianza con sectores de la oposición colaborativa en el tramo final del período ordinario de sesiones.
La negociación con el PRO y el debate en la Cámara de Diputados
La jornada estará marcada por una intensa actividad de rosca política y articulación legislativa en el Congreso:
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Cumbre con el PRO (15:00): El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al armador Eduardo "Lule" Menem y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, mantendrán una reunión con los referentes del bloque amarillo, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. El foco estará puesto en destrabar las diferencias en torno a la reforma electoral y la continuidad de las elecciones primarias.
Planes para la sesión del miércoles: La Libertad Avanza pretende llegar con acuerdos consolidados para impulsar proyectos clave en el recinto, entre los que destacan la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, regulaciones sobre medicamentos de alto riesgo, sanciones al vandalismo rural, administración del patrimonio estatal, emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar.
Tensión en comisiones por el Presupuesto Universitario 2027
En paralelo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados abrirá este martes el debate sobre el Presupuesto Universitario 2027, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.
La discusión llega atravesada por el conflicto con las casas de altos estudios tras las masivas movilizaciones federales. Mientras que el proyecto del Poder Ejecutivo fija un techo de $7,3 billones para el sector, el sistema universitario nacional reclama una asignación de $11 billones para garantizar el funcionamiento operativo y las escalas salariales. Desde el oficialismo anticiparon que defenderán la propuesta oficial argumentando el estricto cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la pauta de equilibrio fiscal.
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