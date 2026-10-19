Con Javier Milei en España, la mesa política oficialista se reúne para ordenar la agenda legislativa

La discusión llega atravesada por el conflicto con las casas de altos estudios tras las masivas movilizaciones federales. Mientras que el proyecto del Poder Ejecutivo fija un techo de $7,3 billones para el sector, el sistema universitario nacional reclama una asignación de $11 billones para garantizar el funcionamiento operativo y las escalas salariales. Desde el oficialismo anticiparon que defenderán la propuesta oficial argumentando el estricto cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la pauta de equilibrio fiscal.