Cumbre del peronismo: Axel Kicillof y Sergio Massa reúnen a la tropa de cara a 2027

Ámbito nacional: Elección de presidente y diputados mediante el formato de Boleta Única de Papel.

Ámbito provincial y municipal: Elección de gobernador, intendentes, concejales y consejeros escolares mediante el sistema tradicional de boleta partidaria, mecanismo que la administración de Axel Kicillof busca preservar.

Esta dinámica responde a las exigencias de la Ley provincial 14.086, la cual determina la simultaneidad de los comicios cuando Nación convoca a primarias, fijando un plazo de convocatoria de entre 120 y 150 días antes del acto electoral. Desde la gobernación admiten que la concurrencia es la consecuencia directa de las limitaciones temporales que impone el marco legal vigente, señalando que la opción de desdoblar solo cobraría fuerza si se eliminaran las PASO a nivel nacional.

Aunque cerca del gobernador argumentan que un calendario con múltiples votaciones desincentiva la concurrencia a las urnas, distintos jefes territoriales cuestionan la conveniencia de no desacoplar la elección de la compulsa nacional.

Por otro lado, la eventual derogación de las PASO nacionales otorgaría al Ejecutivo bonaerense la potestad de fijar el calendario de las primarias locales, salvo intervención en contrario de la Legislatura provincial. Este antecedente encuentra eco en los comicios legislativos de 2025, cuando tras la suspensión de las PASO por norma del Congreso y posterior adhesión de la Legislatura, Kicillof dispuso por decreto el desdoblamiento de los comicios para el 7 de septiembre.

Dentro del oficialismo provincial persisten dos posturas respecto del camino a seguir si se anulan las PASO en el fuero federal:

Opción concurrente: Sostener las primarias provinciales para los cargos ejecutivos locales en la misma fecha del turno nacional.

Opción de desdoblamiento: Disponer una fecha diferenciada para la elección bonaerense, postura con respaldo en el entorno directo del mandatario.

En el mapa federal, la tendencia hacia la separación de fechas suma definiciones concretas: Tucumán fijó sus comicios para el 9 de mayo de 2027, mientras que Santa Fe programó sus primarias para el 18 de abril y las generales para el 13 de junio. Asimismo, distritos como Neuquén, Chubut, Río Negro, Chaco, Corrientes y Mendoza ya confirmaron el desacople —aún sin fecha precisa—, en tanto que Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy y San Juan evalúan esquemas similares.