Cumbre del peronismo: Axel Kicillof y Sergio Massa reúnen a la tropa de cara a 2027
Con el objetivo puesto en las elecciones del 2027, el peronismo se rearma y se une para elaborar la estrategia contra el Gobierno de Javier Milei.
En medio de una creciente tensión interna y con la mirada fija en el horizonte electoral de 2027, el peronismo volvió a activar sus canales de negociación de máximo nivel. Este jueves, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el referente del Frente Renovador Sergio Massa encabezaron un encuentro reservado que reunió a mandatarios provinciales y jefes parlamentarios de Unión por la Patria, en una locación bajo estricto hermetismo.
La cumbre, celebrada tras semanas de contactos telefónicos y desencuentros que quedaron expuestos durante los festejos del 17 de octubre, tuvo como trasfondo la urgencia de coordinar una postura unificada dentro del espacio opositor. A la mesa asistieron también los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (senador y exgobernador de Santiago del Estero); y los jefes de las bancadas de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y del Senado, José Mayans, junto a un selecto grupo de gobernadores.
PASO y Presupuesto: las batallas inmediatas del peronismo
Si bien la reorganización del PJ rumbo a las presidenciales de 2027 sobrevuela cada reunión, la agenda inmediata exige definiciones legislativas y estratégicas concretas:
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La defensa de las PASO: Ante las intenciones del oficialismo nacional de avanzar en la eliminación o suspensión de las elecciones primarias, la amplia mayoría del espacio se inclina por blindar el sistema actual. En las filas opositoras sostienen que las PASO resultan la herramienta indispensable para dirimir candidaturas sin fracturas internas.
El Presupuesto 2027: Las provincias buscan unificar una postura sobre la distribución de recursos públicos y definir las negociaciones que llevarán adelante sus legisladores en el Congreso de la Nación.
El escenario político en torno a las elecciones primarias sigue sujeto a lo que ocurra en el ámbito legislativo. El Poder Ejecutivo nacional, a través de la intermediación de Diego Santilli con los gobernadores afines, busca consolidar la mayoría necesaria para dar de baja o suspender las PASO. A pesar de que desde el gobierno central afirman estar cerca de alcanzar el quorum, la iniciativa aún no ha llegado al recinto, y en el ámbito bonaerense reina el escepticismo sobre la efectividad de esos apoyos.
En este marco, la provincia de Buenos Aires se perfila como un caso atípico frente al resto de las jurisdicciones, que apuntan a desdoblar sus comicios respecto del turno nacional. De mantenerse la vigencia de las PASO en el orden federal, el electorado bonaerense votaría de manera simultánea bajo un esquema concurrente:
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Ámbito nacional: Elección de presidente y diputados mediante el formato de Boleta Única de Papel.
Ámbito provincial y municipal: Elección de gobernador, intendentes, concejales y consejeros escolares mediante el sistema tradicional de boleta partidaria, mecanismo que la administración de Axel Kicillof busca preservar.
Esta dinámica responde a las exigencias de la Ley provincial 14.086, la cual determina la simultaneidad de los comicios cuando Nación convoca a primarias, fijando un plazo de convocatoria de entre 120 y 150 días antes del acto electoral. Desde la gobernación admiten que la concurrencia es la consecuencia directa de las limitaciones temporales que impone el marco legal vigente, señalando que la opción de desdoblar solo cobraría fuerza si se eliminaran las PASO a nivel nacional.
Aunque cerca del gobernador argumentan que un calendario con múltiples votaciones desincentiva la concurrencia a las urnas, distintos jefes territoriales cuestionan la conveniencia de no desacoplar la elección de la compulsa nacional.
Por otro lado, la eventual derogación de las PASO nacionales otorgaría al Ejecutivo bonaerense la potestad de fijar el calendario de las primarias locales, salvo intervención en contrario de la Legislatura provincial. Este antecedente encuentra eco en los comicios legislativos de 2025, cuando tras la suspensión de las PASO por norma del Congreso y posterior adhesión de la Legislatura, Kicillof dispuso por decreto el desdoblamiento de los comicios para el 7 de septiembre.
Dentro del oficialismo provincial persisten dos posturas respecto del camino a seguir si se anulan las PASO en el fuero federal:
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Opción concurrente: Sostener las primarias provinciales para los cargos ejecutivos locales en la misma fecha del turno nacional.
Opción de desdoblamiento: Disponer una fecha diferenciada para la elección bonaerense, postura con respaldo en el entorno directo del mandatario.
En el mapa federal, la tendencia hacia la separación de fechas suma definiciones concretas: Tucumán fijó sus comicios para el 9 de mayo de 2027, mientras que Santa Fe programó sus primarias para el 18 de abril y las generales para el 13 de junio. Asimismo, distritos como Neuquén, Chubut, Río Negro, Chaco, Corrientes y Mendoza ya confirmaron el desacople —aún sin fecha precisa—, en tanto que Córdoba, Entre Ríos, Salta, Misiones, Jujuy y San Juan evalúan esquemas similares.
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