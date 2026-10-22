Axel Kicillof en C5N: "El programa de estabilización de Javier Milei es el modelo calamitoso de bajar sueldos"

"Así que me parece que las amenazas ya no tienen tanta fuerza, están viendo cómo hacer para lograr la reelección y en entre una de esas cosas está el tema de las PASO y ahí están su hermana y Santilli recorriendo provincias, recorriendo dirigencias viendo cómo consiguen los votos para sacar las PASO", advirtió Kicillof

Y sentenció: "lo voy a decir con toda claridad hay que ver como hacer todos los sectores que nos juntamos para que no se pueda manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei".

Axel Kicillof le respondió a Milei luego de que asegurara que es "mentira" que la gente no llega a fin de mes.

Kicillof también destacó que en breve se va a comezar a discutir el Presupuesto 2027 en el Congreso y pidió estar alerta a ese debate que calificó de trascendental.

"Nuestros indicadores dan muy mal. Desde el Banco Provincia tenemos mediciones y dan muy mal, no es casualidad ni un tema aparte de lo que pasa en términos genreales. El programa económico de milei da frutos pero envenenados", reflexionó.

En la misma línea aseguró: "El programa de estabilizacion de milei es bajar salarios, apertura indiscriminada, tipo de cambio no competitivo y tasas altas. Lo que dicen bien anda mal y las consecuencias son estas: si la gente no tiene poder adquisitivo para llevar adelante su gsato cotidiano es sobrevivir, eso se llama no llegar a fin de mes".

"Los que la están pasando mal con Milei son muchísimos, no alcanza con que a Milei le vaya mal (en su intento por eliminar las PASO) para que en el 27 se pueda hacer proponer una alternativa que consiga presentar una Argentina distinta", siguió Kicillof en un nuevo llamado a la unidad a definir un programa concreto para la Argentina post libertaria.

"Milei dice que hay que votarlo a él porque no hay otro camino, no hay altyernativa. Tenemos que hacer un trabajo a nivel federal" siguió y llamó a resistir este "presupuesto de ajuste, de una nueva contracción pero también un presupuesto muy malo de nuevo para las provincias argentinas, para la infraestructura, para la Salud, para la Educación, para todo lo que remite a la vida cotidiana que Milei trata de negar".

Y llamó a "articular una respuesta conjunta".