Diputados dio media sanción con abrumadora mayoría a la nueva Ley de Discapacidad
El Gobierno cedió en la mitad de su redacción para conseguir la media sanción, y ahora el proyecto pasa al Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con un amplio consenso político el proyecto de ley sobre protección social de la Discapacidad. La iniciativa se destrabó tras intensas negociaciones cruzadas que permitieron sumar el apoyo del peronismo a un acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
El proyecto obtuvo la media sanción al cosechar 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, garantizando una sólida victoria parlamentaria que ahora traslada el debate al Senado.
Las abstenciones fueron del Frente de Izquierda y los votos en contra fueron exclusivamente de los representantes del cordobecismo, junto a su compañera de bloque Lourdes Arrieta.
El dictamen de mayoría, denominado oficialmente "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", fue fruto de un acuerdo articulado entre el oficialismo y el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad.
Claves de la nueva ley de Discapacidad que pasa al Senado
La clave de la nueva normativa radica en la consolidación de los derechos del sector:
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Continuidad de beneficios: Toma de base el esquema prestacional y de cobertura plasmado originalmente en la Ley 27.793.
Fin de la emergencia: Elimina el carácter de "emergencia" y la transitoriedad que tenía el marco normativo anterior.
Estatus definitivo: Se convierte en una norma de orden público de carácter permanente, lo que garantiza que los derechos y prestaciones trasciendan a los diferentes gobiernos de turno.
La Libertad Avanza consiguió un apoyo cuasi unánime por su iniciativa para la discapacidad luego de aceptar diversas reformas que le solicitaron aliados provinciales con vinculación con los colectivos de pensionados y prestadores de servicios.
"Empezamos a andar un camino en el cual comenzamos a buscar consensos", reconoció la cordobesa Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza).
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