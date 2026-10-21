El Gobierno reculó y mandó restituir en Diputados la vigencia de la Ley de Tierras

Paradójicamente, ahora el oficialismo anarcocapitalista fue el impulsor de restituir la Ley de Tierras (aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70/23.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.