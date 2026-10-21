Diputados: el oficialismo busca licuar la agenda de la oposición e impulsa proyectos propios en temas clave
Desde las 12 Diputados debatirá proyectos clave para el parea de Discapacidad, enfrentar la morosidad familiar y cerrar la polémica por la Ley de Tierras.
La Libertad Avanza (LLA) apuesta a licuar la agenda de la oposición en el Congreso e impulsará este miércoles en Diputados proyectos propios en temas clave como Discapacidad, morosidad en las familias e inviolabilidad de la Propiedad Privada que "lavan" el corazón de las iniciativas más agresivas que pretenden imponer el peronismo y sus aliados.
Después de trabajar en desbaratar la convocatoria opositora la pasada semana, el oficialismo convocó a una maratónica sesión que comenzará a las 12 y que promete extenderse hasta la mañana de este jueves.
El oficialismo superpuso así su convocatoria a la lanzada por la oposición y replicaron dos proyectos del temario de los disidentes. Uno de ellos fue el proyecto que busca ofrecer una respuesta al sector de discapacidad, con una redacción propia y lavada que establece una partida presupuestaria de aumentos para pensiones y prestadores de servicio, aunque sin el elemento de la emergencia.
El otro es el que intenta brindar una solución a la creciente situación de morosidad, aunque aquí aparecen mayores diferencias: mientras que el oficialismo busca establecer esquemas preventivos y educación financiera, la oposición tiene el objetivo de refinanciar las deudas y condonar intereses punitorios.
Otro de los proyectos de mayor clave que se tratarán este miércoles será el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Aunque fue aprobada por 37 a 33 votos en el Senado, podría volver a ese recinto dado que La Libertad Avanza decidió introducir una reforma: blindará la vigencia de la Ley N° 26.737 de Tierras, incorporando esa iniciativa -que hace poco más de dos meses intentó cambiar- a los apartados vinculados a las expropiaciones y desalojos.
Asimismo, desde el oficialismo descuentan una holgada aprobación tanto en el proyecto que penaliza el vandalismo rural como en el que estructura un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (que tuvo dictamen unánime). A estas dos iniciativas se le sumarían la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco de un inmueble de propiedad nacional, el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario