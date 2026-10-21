Diputados: el oficialismo busca licuar la agenda de la oposición e impulsa proyectos propios en temas clave

Otro de los proyectos de mayor clave que se tratarán este miércoles será el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Aunque fue aprobada por 37 a 33 votos en el Senado, podría volver a ese recinto dado que La Libertad Avanza decidió introducir una reforma: blindará la vigencia de la Ley N° 26.737 de Tierras, incorporando esa iniciativa -que hace poco más de dos meses intentó cambiar- a los apartados vinculados a las expropiaciones y desalojos.