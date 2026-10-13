El relanzamiento del show musical de Javier Milei fue un fracaso en YouTube: cuántas reproducciones tuvo
Titulado "Javier Milei y la Banda Presidencial", el video remasterizado tuvo un frío debut en YouTube, con muy pocas reproducciones.
En un intento por revivir uno de los supuestos hitos más emblemáticos de su trayectoria política y mediática, se estrenó la versión reeditada y remasterizada del recital "Javier Milei y la Banda Presidencial", el espectáculo musical y político que el Jefe de Estado protagonizó el año pasado en el Movistar Arena en la antesala de las elecciones legislativas.
A pesar de haber sido promocionado directamente por el propio mandatario a través de sus canales oficiales en redes sociales, la transmisión no logró el impacto digital esperado en sus primeros momentos: a noventa minutos de su publicación en YouTube, el video apenas contabilizaba unas 600 reproducciones.
"Javier Milei y la Banda Presidencial": múltiples cámaras y material inédito
La nueva entrega fue presentada como una producción audiovisual de alta calidad pensada para inmortalizar la velada en la que el líder libertario combinó el formato de acto político con un show de rock en vivo.
"Javier Milei y la Banda Presidencial en el Movistar Arena, en una noche que combinó rock, política y la energía de miles de personas. Hoy revivimos esa noche inolvidable con el recital completo, reeditado en Full HD, con múltiples cámaras, nuevas miradas y material inédito", destaca la descripción oficial del metraje subido a la plataforma.
A pesar de la ambiciosa propuesta técnica, el frío arranque en las métricas iniciales de la plataforma de videos marcó un llamativo contraste con el despliegue de difusión realizado en las horas previas.
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