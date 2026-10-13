El relanzamiento del show musical de Javier Milei fue un fracaso en YouTube: cuántas reproducciones tuvo.

En un intento por revivir uno de los supuestos hitos más emblemáticos de su trayectoria política y mediática, se estrenó la versión reeditada y remasterizada del recital "Javier Milei y la Banda Presidencial", el espectáculo musical y político que el Jefe de Estado protagonizó el año pasado en el Movistar Arena en la antesala de las elecciones legislativas.