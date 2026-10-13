Javier Milei se mostró eufórico con la suba de la inflación: "Domando..."
El índice precios al consumidor de septiembre subió respecto al mes anterior pero el Presidente considerá que está "domando la inflación".
Javier Milei celebró el dato de la inflación de septiembre que difundió este martes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que se ubicó en el 1,9 % y marcó un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y con guarismos superiores en rubros como servicios públicos y alimentos.
Javier Milei se mostró eufórico con la suba de la inflación: "Domando..."
En su cuenta oficial de Instagram -quizá buscando un nuevo territorio virtual cuando X comienza a serle esquivo-, el Presidente publicó una foto en la que se muestra feliz respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes del año.
“Seguimos domando a la inflación", reza la imagen publicada por el mandatario, en la que se lo ve eufórico y con la banda presidencial, lo que hace suponer que se trata de una fotografía del inicio de su mandato, casi tres años atrás.
Euforia que, no obstante, cuesta explicar teniendo en cuenta que el IPC volvió a subir y rubros esenciales para las familias argentinas mostraron subas superiores al promedio: “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” trepó al 3,1%; “Educación” anotó 3%; “Comunicación” (telefonía celular, internet, etc.) a 2,5% y “Salud” subió 2,4%.
Además, el rubro de mayor peso en los hogares y, por ende, el que más mueve la sensibilidad y el humor social, “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, también se ubicó por encima del nivel general.
Si bien estuvo solo una décima por encima del nivel general, al ubicarse en un 2,0%, muestra que los precios en góndolas y despachos barriales continúa en movimiento ascendente (había sido de 1,7% en agosto anterior), impactando directamente en la canasta básica; sobre todo en el Gran Buenos Aires (GBA), donde ese registro llegó a 2,2%, el más alto de todo el país.
También el vocero presidencial, Adrián Ravier, celebró este martes la inflación se septiembre, remarcando que el 1,9% confirma la desaceleración sostenida desde el inicio del mandato y ponderó el resultado frente al 25% registrado en diciembre de 2023, correspondiente a la fuerte devaluación ejecutada por el propio Milei apenas al arrancar su mandato.
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