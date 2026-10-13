Javier Milei se mostró eufórico con la suba de la inflación: "Domando..."

Si bien estuvo solo una décima por encima del nivel general, al ubicarse en un 2,0%, muestra que los precios en góndolas y despachos barriales continúa en movimiento ascendente (había sido de 1,7% en agosto anterior), impactando directamente en la canasta básica; sobre todo en el Gran Buenos Aires (GBA), donde ese registro llegó a 2,2%, el más alto de todo el país.

También el vocero presidencial, Adrián Ravier, celebró este martes la inflación se septiembre, remarcando que el 1,9% confirma la desaceleración sostenida desde el inicio del mandato y ponderó el resultado frente al 25% registrado en diciembre de 2023, correspondiente a la fuerte devaluación ejecutada por el propio Milei apenas al arrancar su mandato.