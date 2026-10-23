"Es un secreto" y "Plan B", la nuevas indirectas de Patricia Bullrich para seguir fogoneando su candidatura

Lejos de confirmar que Milei debería encabezar la fórmula libertaria en las presidenciales de 2027 Bullrich sostuvo su candidatura y aseguró estar preparada para el desafío. En diálogo con TN, aseguró que si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo. Pero rápidamente insistió en estar preprada para hacerlo y que "no guardó" su proyecto en el bolsillo.

Gentileza TN

Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027.

“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien. Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”, advirtió Bullrich.

E insistió: "yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”.

Javier Milei y Patricia Bullrich

Consultada sobre la interna libertaria y sus reiteradas críticas al núcleo duro del gobierno de Milei, Bullrich aseguró que "yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él. Planteo las cosas y soy escuchada”.

En ese camino aseguró que el Gobierno debe llegar “más holgado” en materia económica a las elecciones. “Lo planteo y lo discuto. Y políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, manifestó.

Y reconoció lo que Milei y Luis Caputo se niegan a reconocer: la supuesta bonanza económica que aseguran haber generado no alcanza al grueso de los argentinos. “Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, reconoció.