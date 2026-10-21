Patricia Bullrich no se baja y profundiza la interna libertaria: "Estoy preparada para ser candidata"

Consultada sobre la interna libertaria y sus reiteradas críticas al núcleo duro del gobierno de Milei, Bullrich aseguró que "yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él. Planteo las cosas y soy escuchada”.

Javier Milei y Patricia Bullrich

En ese camino aseguró que el Gobierno debe llegar “más holgado” en materia económica a las elecciones. “Lo planteo y lo discuto. Y políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, manifestó.

Además, habló de la importancia de crear alianzas con otros partidos. “Con los gobernadores que fueron parte de Juntos por el Cambio, que son 10, podemos hacer un acuerdo. Con los peronistas que no vayan con su lista también. Se está trabajando, pero también hay que darle velocidad. Hay que generar confianza y bajar incertidumbre. El último año en la Argentina siempre es terrible, pero tenemos tiempo. De octubre a octubre es un tiempo razonable. Además, la economía internacional está deteriorada”, sostuvo Bullrich.

Pese a ello, reconoció que llegar a un acuerdo “no es tan fácil” porque La Libertad Avanza debe “hacer respetar la construcción”.

Y reconoció lo que Milei y Luis Caputo se niegan a reconocer: la supuesta bonanza económica que aseguran haber generado no alcanza al grueso de los argentinos. “Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, reconoció.

Y reconoció lo que Milei y Luis Caputo se niegan a reconocer: la supuesta bonanza económica que aseguran haber generado no alcanza al grueso de los argentinos. “Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, reconoció.