"Es un secreto" y "Plan B", la nuevas indirectas de Patricia Bullrich para seguir fogoneando su candidtura
Patricia Bullrich apuesta a levantar su perfil y a presentarse como la garantía de la continuidad del modelo pero con un rosto "más humano" y otros modales.
No lo dice. Pero no deja de decirlo de todas maneras. La senadora Patricia Bullrich profundiza su estrategia para seguir levantando su perfil y mostrarse como la garantía de la continuidad del modelo pero con un "rostro más humano", menos confrontativo, más componedor y mejores modales. Apenas unos pocos días después de asegurar sin ambages que está "preparada para ser candidata", ahora publicó, tal como hizo en otras oportunidades, un más que sugestivo video en sus redes sociales.
En sus redes sociales la jefa del bloque libertario en el Senado publicó un video en el que no habla. Simplemente se suceden una tras otras imágenes del Senado de la Nación hasta que se llega a la puerta de su despacho y se la puede ver a ella de pie detrás de su escritorio y apoyando los puños sobre él.
Poco parece decir el video contado así. Pero mucho más dice al tener en cuenta qué fue lo que eligieron sus creadores para musicalizarlo.
En el video suena la versión instrumental de "Es un secreto", uno de los temas más conocidos del dúo de reaggaeton "Plan B". Tanto el título del tema como el nombre del grupo forman un mensaje que en Casa Rosada no pasará seguramente desapercibido.
Patricia Bullrich: "Estoy preparada"
Los denodados esfuerzos del gobierno de Milei por contener a Bullrich y bajarle el tono a la feroz interna libertaria parecen no estar surtiendo efecto y senadora sostiene su anhelo presidencial de cara a las elecciones del próximo año.
Lejos de confirmar que Milei debería encabezar la fórmula libertaria en las presidenciales de 2027 Bullrich sostuvo su candidatura y aseguró estar preparada para el desafío. En diálogo con TN, aseguró que si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo. Pero rápidamente insistió en estar preprada para hacerlo y que "no guardó" su proyecto en el bolsillo.
Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027.
“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien. Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”, advirtió Bullrich.
E insistió: "yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”.
Consultada sobre la interna libertaria y sus reiteradas críticas al núcleo duro del gobierno de Milei, Bullrich aseguró que "yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él. Planteo las cosas y soy escuchada”.
En ese camino aseguró que el Gobierno debe llegar “más holgado” en materia económica a las elecciones. “Lo planteo y lo discuto. Y políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, manifestó.
Y reconoció lo que Milei y Luis Caputo se niegan a reconocer: la supuesta bonanza económica que aseguran haber generado no alcanza al grueso de los argentinos. “Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos. Faltando un año de gobierno, es necesario prender esos motores y lograr que haya más actividad en la Argentina”, reconoció.
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