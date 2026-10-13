FMI: Kristalina Georgieva destacó la "disciplina fiscal" del Gobierno tras reunirse con Luis Caputo

El organismo multilateral mantiene firme su postura de exigir la liberación del cepo cambiario y una mayor aceleración en la compra de reservas internacionales como condiciones excluyentes para consolidar la etapa de estabilización.

La agenda financiera en Tailandia

Para completar su estadía en el continente asiático, Caputo tiene agendadas reuniones de peso con otros organismos multilaterales de crédito. El ministro se verá cara a cara con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

El objetivo principal de estos encuentros es obtener los avales institucionales necesarios para que la Argentina logre acceder a líneas de crédito con bancos privados internacionales, una jugada clave para cerrar el esquema financiero de los próximos meses.