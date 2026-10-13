FMI: Kristalina Georgieva destacó la "disciplina fiscal" del Gobierno tras reunirse con Luis Caputo
Luis Caputo calificó el encuentro en Tailandia como "excelente". Pese al respaldo del FMI, el organismo recortó las previsiones de crecimiento para Argentina.
En el marco de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se desarrolla en Bangkok, Tailandia, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. Ambas partes destacaron el avance de las negociaciones para cerrar la tercera revisión del programa.
Elogios cruzados y el avance de la tercera revisión del FMI
A través de sus redes sociales, la titular del FMI valoró el rumbo de la gestión de Javier Milei. "Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits", subrayó la funcionaria, y confirmó que los equipos técnicos continúan trabajando estrechamente para destrabar el nuevo acuerdo.
Por su parte, Caputo definió la cumbre como "excelente" e indicó que repasaron toda la agenda interna y externa. Según relató el titular del Palacio de Hacienda, Georgieva fue "muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo", a pesar de los recientes shocks globales que impactaron en la economía.
Recorte de proyecciones, el desvío fiscal y la traba del cepo
El respaldo del organismo coincidió con la publicación del informe World Economic Outlook (WEO), donde el FMI admitió que la recuperación no es la esperada y recortó de 3,5% a 2,1% la previsión de crecimiento de la Argentina para 2026. En el ámbito local, los pronósticos son aún más conservadores: consultoras como FIEL proyectan que el repunte anual se ubicará por debajo del 1,5%.
Bajo este escenario de recesión, el Gobierno y el staff del Fondo deben ajustar los lineamientos de la tercera revisión. La discusión central pasa por un desvío de $500.000 millones en la meta de superávit fiscal del primer semestre, originado por la decisión oficial de morigerar la quita de subsidios para aliviar el impacto en los bolsillos. Si bien se espera que el FMI otorgue un perdón (waiver) por este incumplimiento y recalibre las metas hasta fin de año, las trabas persisten en el frente monetario.
El organismo multilateral mantiene firme su postura de exigir la liberación del cepo cambiario y una mayor aceleración en la compra de reservas internacionales como condiciones excluyentes para consolidar la etapa de estabilización.
La agenda financiera en Tailandia
Para completar su estadía en el continente asiático, Caputo tiene agendadas reuniones de peso con otros organismos multilaterales de crédito. El ministro se verá cara a cara con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.
El objetivo principal de estos encuentros es obtener los avales institucionales necesarios para que la Argentina logre acceder a líneas de crédito con bancos privados internacionales, una jugada clave para cerrar el esquema financiero de los próximos meses.
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