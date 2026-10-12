Luis Caputo inicia su agenda en Tailandia para negociar con el FMI un desembolso de US$ 869 millones
El ministro de Economía se reunirá con Kristalina Georgieva en busca de avanzar en la tercera revisión del acuerdo, atravesada por el incumplimiento de la meta fiscal del primer semestre.
Luis Caputo viaja a Tailandia para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con el objetivo de avanzar en la tercera revisión del acuerdo y destrabar un desembolso pendiente de US$869 millones, luego de que la Argentina incumpliera la meta fiscal correspondiente al primer semestre.
El funcionario arribará a Bangkok este martes acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. Durante su estadía, mantendrá reuniones con las autoridades de los principales organismos multilaterales para avanzar en las conversaciones sobre el programa de financiamiento por US$20.000 millones.
Uno de los encuentros centrales será con Kristalina Georgieva, directora del FMI, en una instancia en la que el Gobierno necesita alcanzar un acuerdo técnico con el personal del organismo antes de que la revisión pueda ser elevada al Directorio Ejecutivo para su aprobación. La misión técnica que visitó Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre concluyó su trabajo, aunque todavía resta cerrar ese entendimiento.
El incumplimiento de la meta fiscal, en el centro de la negociación
Uno de los puntos más delicados de la revisión es el resultado de las cuentas públicas durante los primeros seis meses del año. Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones acordada con el FMI para ese período, una diferencia que obliga al equipo económico a solicitar una dispensa, conocida como "waiver", para que el organismo pueda aprobar la revisión pese al incumplimiento.
El objetivo fiscal ya había sido flexibilizado antes del cierre del semestre, dado que la pauta original contemplaba un superávit primario de $8,46 billones. Aun con esa modificación, el resultado quedó por debajo del compromiso vigente, por lo que la aprobación de la dispensa será clave para que el proceso avance.
La evolución de la recaudación, las reducciones impositivas y los cambios en el calendario de determinados ingresos tributarios forman parte del escenario que deberá considerar el organismo al evaluar las cuentas públicas. En ese marco, las conversaciones buscarán resolver el desvío sin alterar los compromisos centrales del programa económico.
Las reservas, otro eje de la revisión
La posición externa también forma parte de las conversaciones con el Fondo, aunque el panorama de las reservas presenta una situación diferente a la fiscal. El Banco Central logró cumplir la meta de reservas netas establecida para junio después de que el organismo flexibilizara el objetivo originalmente acordado.
La medición contempla la variación de las reservas netas según la metodología del programa y no solamente las compras de dólares realizadas en el mercado. Por eso, el volumen de divisas adquirido por el BCRA no alcanza por sí solo para determinar si se cumplió el compromiso, ya que también intervienen otros movimientos que afectan el nivel de reservas computables.
La recomposición de los activos internacionales sigue siendo una prioridad para el FMI, que considera necesario fortalecer la capacidad de la Argentina para afrontar vencimientos y eventuales dificultades en el frente externo. A la espera de la aprobación de la tercera revisión, el desembolso pendiente también tendría incidencia sobre las reservas, luego de que el país realizara pagos al organismo en las últimas semanas.
La agenda con el Banco Mundial, el BID y el G20
Además de las conversaciones con Georgieva, Caputo tiene previsto reunirse con Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, e Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la agenda de contactos con los organismos multilaterales.
El cronograma incluye la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. El ministro también participará como orador en un panel del Banco Mundial titulado "El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe" y de un desayuno de trabajo con representantes del G20 para analizar la coyuntura económica internacional.
Por otra parte, Caputo y Daza mantendrán encuentros con funcionarios latinoamericanos y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en una semana en la que el Gobierno buscará avanzar tanto en la aprobación de la revisión como en el acceso a los fondos pendientes.
La agenda en Bangkok estará atravesada por la necesidad de conseguir el aval del organismo al programa económico, con la dispensa fiscal como uno de los puntos centrales de la negociación y el fortalecimiento de las reservas como una de las prioridades para los próximos meses.
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