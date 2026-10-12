Luis Caputo inicia su agenda en Tailandia para negociar con el FMI un desembolso de US$ 869 millones

La evolución de la recaudación, las reducciones impositivas y los cambios en el calendario de determinados ingresos tributarios forman parte del escenario que deberá considerar el organismo al evaluar las cuentas públicas. En ese marco, las conversaciones buscarán resolver el desvío sin alterar los compromisos centrales del programa económico.

Luis Caputo, junto a Kristalina Georgieva del FMI.

Las reservas, otro eje de la revisión

La posición externa también forma parte de las conversaciones con el Fondo, aunque el panorama de las reservas presenta una situación diferente a la fiscal. El Banco Central logró cumplir la meta de reservas netas establecida para junio después de que el organismo flexibilizara el objetivo originalmente acordado.

La medición contempla la variación de las reservas netas según la metodología del programa y no solamente las compras de dólares realizadas en el mercado. Por eso, el volumen de divisas adquirido por el BCRA no alcanza por sí solo para determinar si se cumplió el compromiso, ya que también intervienen otros movimientos que afectan el nivel de reservas computables.

La recomposición de los activos internacionales sigue siendo una prioridad para el FMI, que considera necesario fortalecer la capacidad de la Argentina para afrontar vencimientos y eventuales dificultades en el frente externo. A la espera de la aprobación de la tercera revisión, el desembolso pendiente también tendría incidencia sobre las reservas, luego de que el país realizara pagos al organismo en las últimas semanas.

La agenda con el Banco Mundial, el BID y el G20

Además de las conversaciones con Georgieva, Caputo tiene previsto reunirse con Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, e Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la agenda de contactos con los organismos multilaterales.

El cronograma incluye la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. El ministro también participará como orador en un panel del Banco Mundial titulado "El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe" y de un desayuno de trabajo con representantes del G20 para analizar la coyuntura económica internacional.

Por otra parte, Caputo y Daza mantendrán encuentros con funcionarios latinoamericanos y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en una semana en la que el Gobierno buscará avanzar tanto en la aprobación de la revisión como en el acceso a los fondos pendientes.

La agenda en Bangkok estará atravesada por la necesidad de conseguir el aval del organismo al programa económico, con la dispensa fiscal como uno de los puntos centrales de la negociación y el fortalecimiento de las reservas como una de las prioridades para los próximos meses.