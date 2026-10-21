Javier Milei anunció en España la salida de su nuevo libro: "La moral como política de Estado"

Además aclaró que no todos los medios son válidos para alcanzar un objetivo económico y que su gobierno no recurrirá a herramientas que considera contrarias a sus principios. “Vamos a acabar con la inflación, pero no vamos a usar controles de precios, no vamos a usar expropiaciones, no vamos a vulnerar el derecho de propiedad, no vamos a vulnerar la libertad”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que los valores morales deben mantenerse incluso frente a objetivos políticos o económicos. “No vamos a negociar nuestros valores morales por un logro político, porque, si no, no nos vale de nada”, concluyó.

Así, con su nuevo libro, suma un nuevo título a su cuestionada producción teórica y editorial y busca profundizar en los fundamentos filosóficos y económicos que, según sostiene, orientan su programa de gobierno.