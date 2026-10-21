Javier Milei anunció en España la salida de su nuevo libro: "La moral como política de Estado"
“Me voy a meter adentro y lo rompo desde adentro”, dijo sobre su incursión en la política y el objetivo que sigue manteniendo como jefe del Estado argentino.
Javier Milei anunció en España que en “aproximadamente 20 días” aparecerá su nuevo libro, al cual le puso el rimbombante título de ‘La moral como política de Estado’, señalando incluso que en el texto aborda cómo intenta compatibilizar su “visión anarcocapitalista” con el ejercicio del poder político.
El anticipo fue realizado durante su exposición en la Universidad Rey Juan Carlos, donde el mandatario desarrolló los ejes conceptuales que, según explicó, busca plasmar en la obra. Por ejemplo, “cómo es el proceso decisorio que nosotros utilizamos para que cada día estemos más cerca de nuestro ideal libertario, nuestro ideal anarcocapitalista, cómo tomamos decisiones”, afirmó.
El Presidente planteó que el desafío central consiste en resolver una aparente contradicción: sostener una postura anarcocapitalista mientras se administra el Estado que, por la propia naturaleza de su ideología, pretende destruir.
En ese marco, reiteró su postura crítica sobre la intervención estatal y recordó su visión sobre la carga tributaria. “Considero que los impuestos son un robo”, dijo, aunque defendió su participación en política como una estrategia para disputar el poder desde adentro. “Me voy a meter adentro y lo rompo desde adentro”, resumió.
Milei explicó que el enfoque de su próximo libro se apoya en tres elementos que, según dijo, orientan su criterio para gobernar: los valores de Occidente, la eficiencia y la justicia. Entre las referencias que mencionó se encuentran la filosofía griega, el derecho romano, el estoicismo y los valores judeocristianos.
Además aclaró que no todos los medios son válidos para alcanzar un objetivo económico y que su gobierno no recurrirá a herramientas que considera contrarias a sus principios. “Vamos a acabar con la inflación, pero no vamos a usar controles de precios, no vamos a usar expropiaciones, no vamos a vulnerar el derecho de propiedad, no vamos a vulnerar la libertad”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que los valores morales deben mantenerse incluso frente a objetivos políticos o económicos. “No vamos a negociar nuestros valores morales por un logro político, porque, si no, no nos vale de nada”, concluyó.
Así, con su nuevo libro, suma un nuevo título a su cuestionada producción teórica y editorial y busca profundizar en los fundamentos filosóficos y económicos que, según sostiene, orientan su programa de gobierno.
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