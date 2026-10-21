Siguen las polémicas con Javier Milei en España: destacó un libro por encima de su "primera Playboy"
El paso del libertario por tierras españolas continúa generando controversias. Esta vez intentó un "chiste" que no tardó en generar repercusiones.
El paso del presidente Javier Milei por España continúa sumando capítulos rodeados de polémica, cruces mediáticos y declaraciones insólitas. Durante una exposición académica sobre teoría económica en tierras españolas, el libertario sorprendió al auditorio con una estrambótica analogía personal para explicar su fascinación por un clásico texto de economía matemática.
El exabrupto ocurrió mientras el mandatario analizaba la obra del economista franco-estadounidense Gérard Debreu y cuestionaba el concepto tradicional de "fallos de mercado".
"Recuerdo que en una conferencia dije que cuando leí el libro de Debreu, el 'Teoría del Valor' de Gérard Debreu, disfruté más leer el 'Teoría del Valor' de Debreu que mi primer Playboy. O sea que es un libro que me gustó mucho", soltó Milei ante la sorpresa de los presentes, muchos de los cuales soltaron alguna carcajada.
En la misma línea, el Jefe de Estado continuó con su habitual tono provocador para criticar el consenso académico. "Eso es interesante porque ese modelo y toda la matemática, la teología es tan deslumbrante que uno queda fascinado, queda encandilado. Y es tal el efecto que cuando el mundo real no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Es un disparate".
Un clima de alto rechazo para Javier Milei en España
La nueva y extravagante frase del libertario se da en el marco de una visita que ya venía marcada por un fuerte nivel de repudio por parte de distintos sectores políticos, sociales y de la prensa de ese país.
Cabe recordar que la relación institucional con el gobierno ibérico se encuentra fragmentada tras los reiterados e intensos insultos dirigidos hacia el presidente español, Pedro Sánchez.
Además, en las últimas horas, Milei sumó un duro agravio contra la periodista de la Cadena SER, Julia Molina, a quien descalificó sin rodeos en medio de una entrevista: "Esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso", le había espetado la figura argentina al ser consultada por sus medidas.
De esta manera, entre analogías insólitas y cruces directos con figuras locales, la gira de Milei por España sigue sumando polémicas tanto en el plano diplomático como en el mediático.
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