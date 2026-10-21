Siguen las polémicas con Javier Milei en España: destacó un libro por encima de su "primera Playboy"

Cabe recordar que la relación institucional con el gobierno ibérico se encuentra fragmentada tras los reiterados e intensos insultos dirigidos hacia el presidente español, Pedro Sánchez.

Además, en las últimas horas, Milei sumó un duro agravio contra la periodista de la Cadena SER, Julia Molina, a quien descalificó sin rodeos en medio de una entrevista: "Esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso", le había espetado la figura argentina al ser consultada por sus medidas.

De esta manera, entre analogías insólitas y cruces directos con figuras locales, la gira de Milei por España sigue sumando polémicas tanto en el plano diplomático como en el mediático.