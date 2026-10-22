Javier Milei habló en España y hubo un detalle que sorprendió: qué pasó con los sponsors

En esas exposiciones, el fondo del escenario incluía las identificaciones comerciales de las compañías que respaldaban los encuentros. Sin embargo, durante el discurso del jefe de Estado argentino, esas referencias no estuvieron presentes. En las conferencias de otros oradores podían verse los nombres de Forum Europa y del propio Nueva Economía Fórum, junto con los de distintas compañías, entre ellas Solaria, Asisa, SAPA, GDEL e Indra Group.