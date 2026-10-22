Javier Milei habló en España y hubo un detalle que sorprendió: qué pasó con los sponsors
Durante la exposición del Presidente en el Nueva Economía Fórum de Madrid, las marcas que habitualmente acompañan las conferencias no aparecieron en el escenario.
La participación de Javier Milei en el Nueva Economía Fórum de Madrid dejó una particularidad que no pasó inadvertida. Mientras el Presidente argentino brindaba su exposición, el escenario no mostraba los logos de las empresas patrocinadoras, a diferencia de lo que había ocurrido durante las presentaciones de otros invitados al ciclo.
La visita del mandatario a España estuvo atravesada por las tensiones políticas con el gobierno de Pedro Sánchez, las críticas de sectores de la prensa local y la falta de un encuentro con la Corona española. En ese contexto, el detalle relacionado con los auspiciantes se sumó a los aspectos que generaron repercusiones alrededor de su agenda.
El detalle que distinguió la charla de Javier Milei en Madrid
La diferencia se hizo visible al comparar las imágenes de la intervención de Milei con las de otros participantes del foro, entre ellos Miguel Ivorra, director de innovación del Ejército; Mar Espinar, integrante de la Asamblea de Madrid, y Jordan Bardella, miembro del Parlamento Europeo.
En esas exposiciones, el fondo del escenario incluía las identificaciones comerciales de las compañías que respaldaban los encuentros. Sin embargo, durante el discurso del jefe de Estado argentino, esas referencias no estuvieron presentes. En las conferencias de otros oradores podían verse los nombres de Forum Europa y del propio Nueva Economía Fórum, junto con los de distintas compañías, entre ellas Solaria, Asisa, SAPA, GDEL e Indra Group.
¿Qué pasó con las empresas patrocinadoras?
La ausencia de esas marcas durante la participación de Milei llamó la atención porque todas las exposiciones formaban parte del mismo ciclo de actividades. De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno, las empresas habrían solicitado que se retiraran sus logos durante la intervención del Presidente argentino.
No obstante, la información publicada no detalló cuáles de las firmas habrían realizado el pedido ni expuso los motivos específicos detrás de esa decisión. La particularidad quedó reflejada en las imágenes del encuentro y marcó una diferencia visual entre la presentación de Milei y las de los demás participantes del foro económico celebrado en la capital española.
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