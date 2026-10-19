Javier Milei invirtió U$S 500 millones en equipamiento para las FFAA y declaró secreto militar

Desde el inicio de la getsión de Milei Argentina compróm entre otras cosas, aviones cazas supersónicos F-16, blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval.

“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, posteó el viernes el ministro Presti y destacó en un video la incorporación de los aviones F-16 como parte como parte del “proceso de modernización que mira hacia el futuro y acompaña el crecimiento” del país.

Decreto 1205/2026: