Javier Milei invirtió U$S 500 millones en equipamiento para las FFAA y declaró secreto militar
Javier Milei dispuso que se mantengan en secreto todos los detalles de las multimillonarias compras de equipamiento mientras profundiza el ajuste.
El gobierno de Javier Milei declaró este lunes el secreto militar en un nuevo proceso de compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas y profundizó así la opacidad sobre estas adquisicionesen momentos en que sigue acelerando la motosierra sobre algunos de los sectores más postergados de la sociedad como los jubilados y discapacitados.
Así quedó plasmado en el decreto 1205/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti y allí se dispone mantener bajo reserva las operaciones contractuales involucradas en la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas y exceptuarlas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión.
Entre los fundamentos de la medida, el gobierno libertario justificó la decisión en la naturaleza, las características y la finalidad del equipamiento justificaron que los detalles del procedimiento fueran conocidos únicamente por personas autorizadas. El Ejecutivo sostuvo además que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
Al declarar el secreto militar el Gobierno podrá avanzar en las compras y contrataciones sin cumplir las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones.
Mientras profundiza el ajuste, el gobierno de Milei avanza en la modernización del equipamiento militar. Mientras el ajuste se ensaña con jubilados, discapacitadosm con la Educación, la Salud y la Ciencia, por solo nombrar algunos de los sectores víctimas de la motosierra libertaria, el área de Defensa y Seguridad es una de las grandes beneficiadas.
Desde el inicio de la getsión de Milei Argentina compróm entre otras cosas, aviones cazas supersónicos F-16, blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval.
“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, posteó el viernes el ministro Presti y destacó en un video la incorporación de los aviones F-16 como parte como parte del “proceso de modernización que mira hacia el futuro y acompaña el crecimiento” del país.
Decreto 1205/2026:
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