¿No hay plata? Javier Milei avanza en la compra de aviones de guerra F16 y ahora suma helicópteros Black Hawk
Mientras profundiza el ajuste sobre jubilados, estudiantes, pacientes oncológicos y personas con discapacidad, Javier Milei invierte en equipamiento de guerra.
En medio de profundo ajuste que impulsan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, la Fuerza Aérea recibirá una segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon durante la segunda quincena de septiembre mientras que el Ejército avanza en la negociación en paralelo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk antes de que finalice el año.
Las seis aeronaves —dos biplazas F-16BM y cuatro monoplazas F-16AM— realizarán escalas técnicas en España y Brasil antes de aterrizar en la Argentina. Y se prevé que el cruce del Atlántico, que iniciará la semana próxima, cuente con el apoyo de aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el reabastecimiento en vuelo, el mismo procedimiento empleado en diciembre de 2025 con el primer lote.
“El gobierno argentino está tratando de fortalecer nuestras fuerzas armadas, fortalecer nuestra seguridad dentro de nuestro territorio y en relación con nuestras fronteras”, había adelantado el vocero presidencial Adrián Ravier en conferencia de prensa desde Casa Rosada.
Las nuevas aeronaves se sumarán, así, a los seis F-16 incorporados el 5 de diciembre de 2025, lo que elevará a 12 el total de unidades operativas. El programa Peace Condor, en virtud del cual Argentina adquirió 24 cazas F-16 A/B MLU a la Real Fuerza Aérea de Dinamarca mediante un contrato firmado en abril de 2024, contemplaba entregas escalonadas hasta 2028.
En marzo pasado, el ministro de Defensa Daniel Presti viajó a Washington y se reunió en el Pentágono con Joseph Humire, subsecretario de Guerra de Estados Unidos, y con Michael Jensen, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC). En ese encuentro, Presti planteó la necesidad de adquirir carros blindados Stryker, helicópteros Black Hawk y tecnología para prevenir ciberataques sobre infraestructura crítica.
El marco conceptual que sustenta estas negociaciones ya no es el de un conflicto convencional con un país limítrofe, sino el de la llamada guerra híbrida: ataques a puertos, gasoductos, centrales nucleares o yacimientos como los de Vaca Muerta. Argentina integra el denominado Escudo de las Américas, y Washington ve en Buenos Aires un socio regional clave para sus hipótesis de seguridad en el hemisferio, en particular por los recursos energéticos del país, su posición sobre el Atlántico Sur y la cercanía con el estrecho de Magallanes.
Aunque la negociación continúa, aún no hay fechas confirmadas de arribo, ni cantidades ni montos cerrados. “La intención es tener unos Black Hawk, que es un sistema de armas mucho más moderno, distinto al que tenemos”, señalaron desde el Gobierno a Infobae.
La llegada de los Black Hawk iniciaría el reemplazo gradual de los veteranos Bell UH-1H Huey, en servicio desde hace más de 50 años en el Batallón de Aviación de Combate 601, y cubriría el vacío operativo dejado por los Aerospatiale AS332B Super Puma, ya retirados del servicio.
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