Javier Milei le respondió a Lula da Silva por el consumo de carne de burro en Argentina: "Ladrón y mentiroso"

"LULA LADRÓN Y MENTIROSO. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, publicó Milei en X.

La mención de Lula sobre el consumo de carne de burro en Argentina se refiere a un hecho ocurrido en abril de 2026 en Trelew, Chubut, donde un carnicero ofreció comercialmente cortes de aquel animal a $7.500 el kilo como una alternativa económica a la carne vacuna.

Lula da Silva cruzó a Flávio Bolsonaro: cuestionó a Milei y aseguró que en Argentina comen "carne de burro"

En el tramo decisivo de cara a la segunda vuelta electoral, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro mantuvieron un tenso e intenso cruce televisivo marcado por acusaciones cruzadas en materia económica, infraestructura e inevitables comparaciones con la situación política y social argentina.

Desde el inicio del intercambio en el marco del último debate presidencial de cara al balotaje de este domingo, la oposición buscó arrinconar al oficialismo cuestionando el estado de los proyectos estatales. “Hay 100.500 obras paralizadas. Brasil volvió a ser un gran cementerio de obras. Candidato, ¿cómo va a lograr entregarlas?”, increpó el referente del Partido Liberal (PL) al abrir el debate, remarcando más tarde que “Brasil volvió a ser un cementerio de obras”.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro enfocó gran parte de sus intervenciones en criticar el gasto público, el nivel de deuda e impuestos, al interrogar directamente al mandatario: "¿Por qué endeudaste tanto a los brasileros?", "El brasileño va a pagar el IVA más grande del mundo en la era Lula", "Se invade el bolsillo del contribuyente con la carga tributaria" y "Es imposible producir en Brasil con intereses tan altos".

Duro cruce entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro por la economía y el salario mínimo

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) no tardó en responder a las embestidas financieras y apeló a los logros salariales de sus administraciones. “¿Cuál sería el salario mínimo en San Pablo si no fuera por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)?”, inquirió el jefe de Estado.

Sin embargo, el candidato opositor evitó contestar ese punto y retrucó con contundencia sobre el impacto de la inflación: “El poder adquisitivo fue destruido por el Gobierno, que gasta mucho. Lula, usted endeudó al país”. Ante estos señalamientos, Lula arremetió señalando la falta de sensibilidad social del senador: "A él le pesa mejorar la vida del pueblo. Solo habla de impuestos" y "Bolsonaro no sabe lo que es el hambre".

La Argentina en el centro de la escena: Milei, Cristina y la "carne de burro"

El panorama político argentino se convirtió en una de las herramientas de chicana más recurrentes durante la discusión. En un tramo, Lula le preguntó al representante del PL si había adoptado las propuestas del presidente argentino, al tiempo que lanzó una contundente afirmación sobre la crisis en el país vecino: "Te pregunté si habías tomado la motosierra de Milei" y “En Argentina la pobreza llego a 40 por ciento y la gente come carne de burro”.

Bolsonaro rechazó la postura de Lula y atribuyó el estado actual de la economía argentina al histórico dominio del kirchnerismo y la izquierda, argumentando que "en Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y la destruyó" y que dicha gestión le dejó a la administración actual un escenario al borde de la hiperinflación.

Incluso, el legislador cruzó al presidente preguntándole si pretendía imitar el modelo de la exmandataria argentina, cuestionando si pensaba hacer lo mismo que hizo Cristina Kirchner en Argentina, que dejó al país repleto de pobres.

Ataques personales y el recuerdo de la pandemia

En el bloque destinado al desarrollo regional y la gestión de la Amazonía, donde Lula defendió la inversión estatal en rutas, puertos y aeropuertos, la discusión escaló en agresividad verbal. Al ver vacilaciones en la oposición, el presidente ironizó recomendándole al candidato opositor que buscara información en Google cuando desconociera algún tema y afirmó que el senador estaba perdido.

El momento de mayor tensión sobre el pasado reciente ocurrió al recordar la crisis sanitaria del COVID-19, cuando el líder del PT apuntó directamente contra el legado de la familia Bolsonaro: “La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno durante la pandemia.