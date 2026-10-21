Javier Milei llamó "impresentable dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Sí, soy zurdo.#ZurdosYOrgullosos#ZurdasYOrgullosas https://t.co/VTGKqR9Mjg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

Durante su intervención, Milei reivindicó su relación con el ultradrechsita Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. A ambos les atribuyó “ideas sanas y positivas” para sacar a España de la decadencia.

Sin embargo, en esta oportunidad no habrá una reunión presencial con Abascal. El dirigente de Vox le comunicó previamente que continuaría con sus actividades de campaña en Galicia y Asturias. Tiene previsto en cambio reunirse por la tarde con Ayuso, en un encuentro institucional en Madrid.