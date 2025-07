Javier Milei recibió en la Casa Rosada al equipo argentino campeón del CanSat 2025, el mundial aeroespacial

El grupo campeón del CanSat 2025 está formado por diez estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), quienes participaron en junio de este año del certamen en Virginia, Estados Unidos, donde se enfrentaron a las creaciones de equipos de 40 universidades del mundo.

CanSat 2025: la "lata" ganadora es una creación argentina

Desde el ITBA informaron que a lo largo de más de seis meses de trabajo diseñaron, ensamblaron, programaron y testearon un satélite capaz de realizar un descenso controlado desde 700 metros de altura.

Además, el dispositivo ganador puede medir variables ambientales (como presión, temperatura, humedad); capturar y transmitir video en tiempo real y mantener comunicación con la estación terrestre mediante radiofrecuencia.

En el encuentro estuvieron presentes Juan Agustín Martínez Haarth (Bioingeniería), Thomas Agustín Marthi (Mecánica), Micaela Soledad Perillo (Informática), Ezequiel Bolzicco (Mecánica), Santiago Bolzicco (Industrial), Rafael Dalzotto (Electrónica), Daniela Agustina Maradei Lavalle (Mecánica), Federico Agustín Pilotto (Mecánica), Santino Agosti (Ingeniería Electrónica), Emanuel Albornoz (Ingeniería Electrónica) y Lautaro Capasso.

Qué es un CanSat

El nombre es una mezcla entre "can", que significa "lata" en inglés, y la palabra "satélite", aunque no es uno en el sentido más estricto del término porque no entran en órbita alrededor de la Tierra.

En vez se trata de pequeños dispositivos autónomos (de ahí lo de "lata") que alcanzan una altura importante sin perder la comunicación con su base, y con los que se pueden medir valores atmosféricos, transmitir datos. Para volver al suelo tras cumplir su misión se usa un paracaídas.

Los proyectos de diseño, construcción y lanzamiento de los "CanSat" sirven como introducción a la tecnología espacial a bajo costo.