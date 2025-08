Katopodis cruzó a Milei: "No va a inaugurar ni un kilómetro de ruta en todo su mandato"

"Las rutas nacionales están abandonadas y eso provoca accidentes. Pero además, el costo de recuperar lo que se está perdiendo será enorme. Es un retroceso muy grave”, afirmó.

Katopodis sostuvo que el país está yendo a contramano de las principales potencias del mundo. “Mientras otros impulsan los planes de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas, acá desmantelan todo. No es solo una mala decisión económica, es una política que deja aisladas a las economías regionales y expulsa a miles de trabajadores”, explicó.

Embed - Gabriel Katopodis en DESAFÍO 2025

Según detalló, la suspensión de obras públicas ya dejó a 150 mil familias sin sustento y compromete la posibilidad de generar una matriz productiva moderna. “Este modelo excluye. No tiene obras, no tiene innovación, no tiene universidad pública, no tiene horizonte para los jubilados. Solo genera más desigualdad”, expresó con dureza.

El ministro también hizo foco en lo que considera un modelo profundamente injusto. “Milei gobierna para unos pocos. Elige ganadores y deja al resto en la calle. No hay distribución, no hay planificación. La gente no llega a fin de mes, y lo único que ofrece hacia adelante es más ajuste, más angustia”, dijo.

A modo de contraste, Katopodis planteó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires representa otro camino. “Mientras Milei paraliza obras, Axel Kicillof las impulsa. Esa es la discusión de fondo. Hay una alternativa concreta y eso tiene que expresarse con claridad en las elecciones que se vienen”, concluyó.