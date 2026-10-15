La actitud burlona de Karen Reichardt en Diputados mientras se caída de la sesión contra el DNU 70/23
Acorde a las provocaciones constantes de La Libertad Avanza, la exvedette fue filmada mientras se reía y grababa a sus pares dentro del recinto.
Una nueva controversia salpica al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados. La exvedette y actual legisladora oficialista Karen Reichardt quedó en el centro de las críticas tras viralizarse imágenes de su actitud durante el fallido intento de la oposición por sesionar y debatir el rechazo al DNU 70/23.
Reichardt, quien integró la nómina de legisladores libertarios que no dio cuórum para habilitar el debate, fue registrada detrás de escena mientras filmaba con su teléfono celular a sus colegas de la oposición y se reía abiertamente mientras la sesión naufragaba por falta de número.
Las burlas de Karen Reichardt tras bambalinas en medio de un debate clave
El episodio generó una ola de repudio inmediato en los pasillos del Palacio Legislativo y en las redes sociales, donde se cuestionó la falta de solemnidad de la legisladora ante un debate institucional de alta sensibilidad.
La sesión frustrada buscaba discutir la invalidez del DNU 70/23, el megadecreto impulsado por el Poder Ejecutivo que incluye, entre otros puntos neurálgicos, la derogación de la Ley de Tierras, profundas modificaciones en el régimen laboral y la desregulación de múltiples sectores de la economía.
Mientras desde los bloques opositores intentaban reunir las voluntades necesarias para iniciar la discusión sobre la vigencia del decreto, la diputada del bloque oficialista prefirió mantenerse fuera del recinto y registrar las secuencias de tensión entre sus pares en un tono socarrón que encendió la furia de los bloques opositores.
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