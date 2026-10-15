Diputados: el Gobierno logró bloquear la sesión contra el DNU 70/23 con el respaldo de sus aliados
La oposición no consiguió reunir los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto y debatir el rechazo al megadecreto. La convocatoria también incluía iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
El oficialismo consiguió frustrar la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que la oposición buscaba avanzar contra el DNU 70/23. Con el respaldo de bloques aliados y dialoguistas, La Libertad Avanza (LLA) evitó que se alcanzara el quórum de 129 legisladores requerido para iniciar el debate.
La convocatoria parlamentaria contemplaba, además, el tratamiento de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y una propuesta para abordar el endeudamiento de las familias. Sin embargo, la falta de suficientes diputados en sus bancas impidió que los temas llegaran a discutirse en el recinto.
El DNU 70/23, en el centro de la disputa
Uno de los principales objetivos de la oposición era debatir el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/23, una de las medidas centrales del Gobierno de Javier Milei. Entre los puntos cuestionados se encuentra la derogación de la Ley de Tierras.
Frente a esa iniciativa, el oficialismo desplegó una estrategia parlamentaria para reunir apoyos y debilitar la convocatoria opositora. En ese marco, La Libertad Avanza consiguió dictamen para un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la restitución de la Ley de Tierras.
El dictamen fue obtenido el miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La iniciativa le permitió al oficialismo instalar una alternativa legislativa sobre uno de los asuntos que atravesaban la sesión prevista para este jueves. Las negociaciones con los bloques aliados resultaron determinantes para impedir que la oposición alcanzara el número necesario para abrir el debate.
Discapacidad y endeudamiento familiar, otros temas pendientes
La sesión especial también contemplaba la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El temario incluía, además, una propuesta para establecer un régimen destinado a enfrentar la morosidad y el endeudamiento familiar.
La imposibilidad de iniciar la sesión dejó esos asuntos sin tratamiento en el recinto durante la convocatoria. La oposición buscaba reunir apoyos para avanzar con una agenda que excedía el cuestionamiento al decreto presidencial.
Una jornada de tensión en el Congreso
La disputa parlamentaria coincidió con una movilización de docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones sociales en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.
En ese contexto, el juez federal Martín Cormick dispuso multas de $100.000 diarios para el titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción puede ser revisada y el Gobierno tiene la posibilidad de apelarla.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves y convocó a movilizarse contra el DNU y en defensa de la educación pública. La protesta también reunió adhesiones de sectores del peronismo, el radicalismo, la izquierda y distintas organizaciones sociales.
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