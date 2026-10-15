Diputados: el Gobierno logró bloquear la sesión contra el DNU 70/23 con el respaldo de sus aliados

Discapacidad y endeudamiento familiar, otros temas pendientes

La sesión especial también contemplaba la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El temario incluía, además, una propuesta para establecer un régimen destinado a enfrentar la morosidad y el endeudamiento familiar.

La imposibilidad de iniciar la sesión dejó esos asuntos sin tratamiento en el recinto durante la convocatoria. La oposición buscaba reunir apoyos para avanzar con una agenda que excedía el cuestionamiento al decreto presidencial.

Ante la falta de quórum en la sesión, comienzan las expresiones de minoría. https://t.co/8hSYpZW2vG pic.twitter.com/IJzynw2FZL — Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 15, 2026

Una jornada de tensión en el Congreso

La disputa parlamentaria coincidió con una movilización de docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones sociales en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

En ese contexto, el juez federal Martín Cormick dispuso multas de $100.000 diarios para el titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción puede ser revisada y el Gobierno tiene la posibilidad de apelarla.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves y convocó a movilizarse contra el DNU y en defensa de la educación pública. La protesta también reunió adhesiones de sectores del peronismo, el radicalismo, la izquierda y distintas organizaciones sociales.