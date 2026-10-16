La Cámara Nacional Electoral lanzó un portal para que los partidos realicen trámites de manera virtual

Qué trámites permitirá realizar la nueva plataforma de la Cámara Nacional Electoral y cuáles son los límites

La Cámara Nacional Electoral aclaró que el uso del nuevo portal no reemplaza las obligaciones legales que deben cumplir las agrupaciones políticas. En particular, señaló que la herramienta no exime del cumplimiento de lo establecido en el artículo 23, inciso c, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298).

Tampoco sustituye las condiciones específicas que se establezcan para cada trámite ni la obligación de realizar las presentaciones correspondientes a través del Sistema de Gestión Judicial (LEX100).

El Portal de Agrupaciones Políticas y su guía de uso ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.electoral.gob.ar.