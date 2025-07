La Libertad Avanza ya había boicoteado una sesión clave en Diputados: el antecedente de marzo

En aquella ocasión, el cruce se produjo tras la media sanción a la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca, afectada por graves inundaciones. Los protagonistas fueron Oscar Zago (MID) y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), quienes discutieron acaloradamente, se empujaron y estuvieron a punto de pelearse físicamente, hasta que otros legisladores intervinieron para frenar la situación.

zago almirón diputados

Tras una votación por unanimidad para declarar la emergencia en las zonas inundadas, el presidente de la Cámara decidió levantar la sesión por falta de quórum: “Lo que pasó hoy no lo vi nunca”, declaró Menem.

Pero el escándalo no terminó ahí. La diputada Lilia Lemoine ingresó al recinto con un celular en mano para filmar a sus compañeras Rocío Bonacci y Marcela Pagano, con el objetivo de exponerlas por haber dado quórum junto a la oposición y la respuesta de la periodista fue "fuck you", mientras que Bonacci le arrojó un vaso de agua.

El cierre abrupto de la sesión provocó la reacción del bloque de Unión por la Patria, encabezado por Máximo Kirchner, que se dirigió al estrado para increpar al presidente de la Cámara Baja por su decisión.

Una semana más tarde, y en la previa de la discusión del DNU vinculado al acuerdo del Gobierno con el FMI, trascendió un audio de WhatsApp en el que Martín Menem les daba instrucciones a sus diputados para “pudrirla” y así frustrar el quórum: “Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento, pero griten, ténganlos en todo momento. Los quiero gritándome, puteando, nada de algo pacífico”.