La UBA cruzó a Alejandra Monteoliva: "Los violentos son minoría y la Policía debería poder identificarlos"

Otro provocador posteo de Alejandra Monteoliva: "Así los universitarios reclaman sus derechos"

La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo una fuerte repercusión en el plano institucional y digital tras las declaraciones vertidas en redes sociales. En medio del operativo represor, la funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje cargado de ironía a través de su cuenta de X.

"Así los universitarios reclaman sus derechos", escribió Monteoliva, acompañando su frase directa con un video enfocado en registrar los momentos de tensión, desmanes e incidentes ocurridos durante la tarde entre manifestantes e integrantes de las fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso.

De esta manera, la funcionaria libertaria intentó vincular a los supuestos infiltrados con los verdaderos manifestantes que se encontraban protestando pacíficamente.