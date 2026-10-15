La UBA cruzó a Alejandra Monteoliva: "Los violentos son minoría y la Policía debería poder identificarlos"
A través de sus redes sociales, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió a la ministra de Seguridad tras su desafiante posteo.
Luego de las tensiones registradas en las inmediaciones del Congreso durante la movilización por el presupuesto universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, se pronunció sobre los hechos y respondió contundentemente a las acusaciones de Alejandra Monteoliva.
El directivo remarcó que la manifestación masiva transcurrió de manera pacífica en su inmensa mayoría, atribuyendo los disturbios a un sector reducido de manifestantes. Según explicó, la jornada se desenvolvió dentro de los cauces habituales hasta que, "sobre el final, alguna minoría protagonizó un hecho violento".
Con estas declaraciones, Yacobitti buscó desmarcar el reclamo central de la comunidad educativa respecto de las escenas de fricción observadas al cierre del acto, destacando la vocación pacífica que caracterizó al grueso de la convocatoria.
La UBA cruzó a Alejandra Monteoliva: "Los violentos son minoría y la Policía debería poder identificarlos"
Luego de que la ministra de Seguridad indicara que los manifestantes son "los mismos violentos de siempre", Yacobitti no dudó en cruzar sus palabras con contundencia: "Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario", comenzó.
Y añadió: "Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos", sostuvo, dejando entrever que, siempre que hay desmanes excesivamente violentos, las autoridades policiales nunca logran dar con los responsables.
Otro provocador posteo de Alejandra Monteoliva: "Así los universitarios reclaman sus derechos"
La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo una fuerte repercusión en el plano institucional y digital tras las declaraciones vertidas en redes sociales. En medio del operativo represor, la funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje cargado de ironía a través de su cuenta de X.
"Así los universitarios reclaman sus derechos", escribió Monteoliva, acompañando su frase directa con un video enfocado en registrar los momentos de tensión, desmanes e incidentes ocurridos durante la tarde entre manifestantes e integrantes de las fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso.
De esta manera, la funcionaria libertaria intentó vincular a los supuestos infiltrados con los verdaderos manifestantes que se encontraban protestando pacíficamente.
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