Lilia Lemoine confesó a quién quiere para la fórmula con Javier Milei de cara a las Elecciones 2027

La legisladora de La Libertad Avanza (LLA), una de las voces más conspicuas del oficialismo en las redes sociales, quedó envuelta en un intercambio de reproches, cánticos e insultos mientras avanzaba entre quienes participaban de la movilización en defensa de la educación pública.

El cruce de Lilia Lemoine con manifestantes en la Marcha Federal Universitaria

El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en las plataformas digitales y que mostraron el áspero recibimiento que tuvo la diputada. Entre las consignas que le dedicaron se escucharon cuestionamientos a las políticas del Gobierno de Javier Milei y expresiones contra el oficialismo, en una escena que condensó la polarización política que atraviesa la discusión por el presupuesto universitario.

"Gano solo 6 millones", chicaneó la legisladora cuando los manifestantes la mandaban a "laburar".

La presencia de Lemoine en medio de la multitud convirtió el episodio en uno de los focos de atención de una jornada marcada por el reclamo estudiantil.

La propia Lemoine grabó el momento en una zona donde se concentraban estudiantes, docentes y organizaciones sociales y políticas. Las imágenes del encontronazo adquirieron rápida notoriedad en las redes, donde el episodio quedó enlazado con la disputa política por el financiamiento de las universidades públicas.

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a distintos sectores de la comunidad educativa para exigir que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta tuvo como epicentro la Plaza del Congreso y se desarrolló en una jornada de fuerte tensión política, con reclamos por la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.