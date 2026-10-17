Lilia Lemoine confesó a quién quiere para la fórmula con Javier Milei de cara a las Elecciones 2027
La diputada libertaria expresó cuál sería su fórmula ideal para competir en las presidenciales de 2027 y habló de la marcha universitaria.
La diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine reveló este viernes 16 de octubre a quién prefiere como compañera de fórmula de Javier Milei para las elecciones presidenciales de 2027. En diálogo con Infobae al Amanecer, la legisladora confesó que le agradaría que la fórmula la encabecen el actual presidente y Patricia Bullrich.
“A mí me agradaría, sí. Me gustaría. No sé qué va a querer hacer Patricia pero la verdad que a mí me ilusionaría una fórmula así”, respondió Lemoine cuando los periodistas Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky le consultaron sobre esa posibilidad.
En otro tramo de la entrevista, la diputada se refirió a la quinta marcha federal universitaria, que reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y terminó con incidentes el jueves 15 de octubre. Lemoine contó que un grupo de manifestantes la abordó cuando salía del Congreso: “Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”.
La legisladora sostuvo que, si bien hubo un grupo que participó de manera pacífica, también hubo quienes asistieron con “una dinámica organizada”. Además, afirmó que vio pocos estudiantes: “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”.
"Gano solo 6 millones": Lilia Lemoine se burló de los manifestantes que la repudiaron
La nueva Marcha Federal Universitaria tuvo este jueves un episodio de tensión cuando la diputada nacional Lilia Lemoine fue increpada por un grupo de manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Nación, y respondió, fiel a su estilo, con burlas y provocaciones.
La legisladora de La Libertad Avanza (LLA), una de las voces más conspicuas del oficialismo en las redes sociales, quedó envuelta en un intercambio de reproches, cánticos e insultos mientras avanzaba entre quienes participaban de la movilización en defensa de la educación pública.
El cruce de Lilia Lemoine con manifestantes en la Marcha Federal Universitaria
El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en las plataformas digitales y que mostraron el áspero recibimiento que tuvo la diputada. Entre las consignas que le dedicaron se escucharon cuestionamientos a las políticas del Gobierno de Javier Milei y expresiones contra el oficialismo, en una escena que condensó la polarización política que atraviesa la discusión por el presupuesto universitario.
"Gano solo 6 millones", chicaneó la legisladora cuando los manifestantes la mandaban a "laburar".
La presencia de Lemoine en medio de la multitud convirtió el episodio en uno de los focos de atención de una jornada marcada por el reclamo estudiantil.
La propia Lemoine grabó el momento en una zona donde se concentraban estudiantes, docentes y organizaciones sociales y políticas. Las imágenes del encontronazo adquirieron rápida notoriedad en las redes, donde el episodio quedó enlazado con la disputa política por el financiamiento de las universidades públicas.
La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a distintos sectores de la comunidad educativa para exigir que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta tuvo como epicentro la Plaza del Congreso y se desarrolló en una jornada de fuerte tensión política, con reclamos por la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.
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