Martín Llaryora cuestionó el ajuste de Javier Milei y alertó por la caída del empleo

"Estamos siendo un amortiguador, pero con el cierre de las pymes y la caída del empleo tiene cada vez menos posibilidades", señaló.

Qué dijo Martín Llaryora sobre su relación con el Gobierno nacional

Durante la entrevista, Juana Viale le preguntó al gobernador por el vínculo entre Córdoba y la administración del presidente Javier Milei. Llaryora definió la relación como institucional y marcó que el acompañamiento depende de los acuerdos entre ambas gestiones.

"Tenemos relaciones institucionales correctas. En lo que estamos de acuerdo, acompañamos y en lo que no, no", respondió.

El reclamo por el empleo y la producción

Al profundizar sus cuestionamientos a la política económica nacional, Llaryora reconoció que existía consenso sobre la necesidad de ordenar la economía, aunque sostuvo que ese proceso debe contemplar sus consecuencias sobre la actividad productiva y el mercado laboral.

"Todos coincidimos que teníamos que hacer una macroeconomía ordenada e hicimos un esfuerzo, pero empecemos a ver que no podemos tener esta caída de empleo y de pymes. Si vos te quedás con el programa macro y a esto no le das apunte, estás cayendo en una crisis social que te puede llevar puesto", advirtió.

En ese sentido, planteó que la estabilidad económica debe acompañarse con políticas sostenidas en el tiempo y medidas que atiendan las necesidades sociales: "Hay que tener una economía ordenada, pero hay que poner un sentido común aun estando en la crisis. Hay que tener una continuidad en el tiempo de políticas", expresó.

Por último, el mandatario defendió el rumbo de la gestión provincial y destacó la importancia de sostener la inversión en infraestructura, la generación de empleo y la educación como herramientas para apuntalar la actividad económica y fortalecer las bases sociales.