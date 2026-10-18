Martín Llaryora cuestionó el ajuste de Javier Milei y alertó por la caída del empleo
El gobernador de Córdoba advirtió sobre el impacto social de la crisis económica y sostuvo que las provincias tienen cada vez menos margen para responder a las necesidades de la población.
Martín Llaryora estuvo en La noche de Mirtha, donde cuestionó las políticas económicas de Javier Milei y advirtió sobre el cierre de pymes, la caída del empleo y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.
"Córdoba es maravilloso, pero está también la situación nacional, que es muy difícil para todos llegar a fin de mes", sostuvo el mandatario provincial al referirse al escenario económico y al impacto de las medidas nacionales en las provincias.
En ese contexto, describió a los gobiernos provinciales como "amortiguadores del ajuste" y señaló que deben responder a las necesidades sociales que se profundizan en medio de la crisis económica.
"Hemos tenido casos extremos como el del PAMI. Cerró la clínica de Marcos Juárez y 5.000 abuelos se quedaron sin atención y nosotros no podemos mirar para otro lado. Acá se puede mirar para otro lado; en Córdoba no se puede", afirmó al referirse a las dificultades en el acceso a la atención médica.
El gobernador de Córdoba mencionó las medidas que impulsa su administración para aliviar el impacto de la crisis sobre el consumo: "No somos ajenos a una macroeconomía que está difícil. Muy difícil. Hemos hecho un programa de alivio y de consumo para que uno pueda comprar comida en cuotas y poder mover de alguna manera los remedios en cuotas", explicó.
"Estamos siendo un amortiguador, pero con el cierre de las pymes y la caída del empleo tiene cada vez menos posibilidades", señaló.
Qué dijo Martín Llaryora sobre su relación con el Gobierno nacional
Durante la entrevista, Juana Viale le preguntó al gobernador por el vínculo entre Córdoba y la administración del presidente Javier Milei. Llaryora definió la relación como institucional y marcó que el acompañamiento depende de los acuerdos entre ambas gestiones.
"Tenemos relaciones institucionales correctas. En lo que estamos de acuerdo, acompañamos y en lo que no, no", respondió.
El reclamo por el empleo y la producción
Al profundizar sus cuestionamientos a la política económica nacional, Llaryora reconoció que existía consenso sobre la necesidad de ordenar la economía, aunque sostuvo que ese proceso debe contemplar sus consecuencias sobre la actividad productiva y el mercado laboral.
"Todos coincidimos que teníamos que hacer una macroeconomía ordenada e hicimos un esfuerzo, pero empecemos a ver que no podemos tener esta caída de empleo y de pymes. Si vos te quedás con el programa macro y a esto no le das apunte, estás cayendo en una crisis social que te puede llevar puesto", advirtió.
En ese sentido, planteó que la estabilidad económica debe acompañarse con políticas sostenidas en el tiempo y medidas que atiendan las necesidades sociales: "Hay que tener una economía ordenada, pero hay que poner un sentido común aun estando en la crisis. Hay que tener una continuidad en el tiempo de políticas", expresó.
Por último, el mandatario defendió el rumbo de la gestión provincial y destacó la importancia de sostener la inversión en infraestructura, la generación de empleo y la educación como herramientas para apuntalar la actividad económica y fortalecer las bases sociales.
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