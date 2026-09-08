El peronismo volvió a dar señales de unidad en homenaje a José Manuel de la Sota

Sergio Masso clamó por la unidad del peronismo

Fu el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien al arribar al Hotel Savoy hizo mayor hincapié en la necesidad de trabajar por la unidad del peronismo. “Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados, y después el resto se verá”, dijo.

En ese marco, destacó la discusión en el Congreso y planteó la necesidad de concentrarse en cuestiones relevantes: “Me parece que mañana el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más relevantes que las PASO, como es el tema del endeudamiento familiar ”, sostuvo ante los medios presentes.