El peronismo volvió a dar señales de unidad en homenaje a José Manuel de la Sota
Sus principales referentes, con Sergio Massa y Martín Llaryora a la cabeza, se encontraron con la excusa de homenajear al tres veces gobernador de Córdoba.
El peronismo volvió a dar señales de unidad y la excusa fue el homenaje a José Manuel de la Sota, tres veces gobernador de Córdoba, fallecido en 2018, que fue organizado por su hija Candelaria y se desarrolló este martes en un hotel porteño.
A la cita no faltó nadie, o casi, ya que allí estuvieron desde el actual mandatario cordobés, Martín Llaryora; la mano derecha de Axel Kicillof, Carlos "Carli" Bianco; el diputado nacional Juan Schiaretti y hasta Sergio Massa. Si bien no hubo nadie de La Cámpora, sí acudieron dirigentes con buena llegada a Cristina Fernández de Kirchner.
La señal destacada es el flamante acercamiento entre el llamado cordobesismo y fuerzas de alcance nacional como el Frente Renovador y la que está en construcción alrededor de la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuyas aspiraciones presidenciales no son secreto para nadie.
De hecho, tanto Massa como los funcionarios bonaerenses Walter Correa y Cristina Álvarez Rodríguez no se privaron de abrazarse y fotografiarse con Llaryora, a sabiendas de que Córdoba es un distrito esencial en cualquier elección, y en especial si lo que se busca a consagrar un presidente.
Del encuentro también participaron el jefe de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez; el senador Gerardo Zamora; los exgobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Juan Manuel Urtubey (Salta); el intendente Gustavo Menéndez (Merlo); la diputada Cecilia Moreau; el exministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, y figuras como Diego Guelar y Ricardo Alfonsín, entre otros.
Sergio Masso clamó por la unidad del peronismo
Fu el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien al arribar al Hotel Savoy hizo mayor hincapié en la necesidad de trabajar por la unidad del peronismo. “Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados, y después el resto se verá”, dijo.
En ese marco, destacó la discusión en el Congreso y planteó la necesidad de concentrarse en cuestiones relevantes: “Me parece que mañana el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más relevantes que las PASO, como es el tema del endeudamiento familiar ”, sostuvo ante los medios presentes.
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