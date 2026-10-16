Milei habló con Marco Rubio y analizaron nuevas oportunidades de inversión en Argentina

Christopher Landau y Juan Pablo Segura viajarán a Buenos Aires

El Departamento de Estado anunció que Christopher Landau, vicesecretario de Estado, y Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, realizarán una gira por Paraguay y Argentina entre el 19 y el 26 de octubre.

Marco Rubio y Javier Milei.

Durante su paso por Buenos Aires, Landau encabezará reuniones con funcionarios del Gobierno y representantes del sector privado. El propósito será avanzar en oportunidades de crecimiento económico, promover inversiones estadounidenses y fortalecer la cooperación en seguridad.

La agenda también buscará aprovechar el impulso del corredor Andes-Atlántico, una iniciativa mencionada por Washington tras la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita de los funcionarios estadounidenses se enmarca en la intención de ambos gobiernos de profundizar la cooperación bilateral. Entre los temas previstos figuran la expansión del comercio, la llegada de inversiones y el trabajo conjunto en materia de seguridad regional.