Milei habló con Marco Rubio y analizaron nuevas oportunidades de inversión en Argentina
El Presidente mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral y ampliar el comercio.
Javier Milei mantuvo este viernes una comunicación telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de profundizar los vínculos entre ambos países. Durante la conversación, los funcionarios analizaron oportunidades para ampliar el comercio bilateral, impulsar nuevas inversiones y reforzar la cooperación en materia de seguridad.
El contacto se produjo después de la visita del mandatario argentino a Washington. En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense confirmó que dos altos funcionarios viajarán a la Argentina durante los últimos días de octubre, aunque todavía no se había anunciado una agenda oficial completa.
¿Qué hablaron Javier Milei y Marco Rubio?
Según informó el Departamento de Estado, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de profundizar la relación entre Argentina y Estados Unidos y promover iniciativas que generen resultados concretos.
El comunicado señaló que Milei y Rubio “han analizado las oportunidades para profundizar en el comercio bilateral, ampliar las inversiones transparentes e impulsar la prosperidad y la seguridad que compartimos en todo nuestro hemisferio”.
Además, ambos “reafirmaron su compromiso de seguir colaborando estrechamente para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino”. La conversación estuvo centrada en el desarrollo de los vínculos económicos y en la posibilidad de ampliar la participación de empresas e inversores estadounidenses en el país.
Christopher Landau y Juan Pablo Segura viajarán a Buenos Aires
El Departamento de Estado anunció que Christopher Landau, vicesecretario de Estado, y Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, realizarán una gira por Paraguay y Argentina entre el 19 y el 26 de octubre.
Durante su paso por Buenos Aires, Landau encabezará reuniones con funcionarios del Gobierno y representantes del sector privado. El propósito será avanzar en oportunidades de crecimiento económico, promover inversiones estadounidenses y fortalecer la cooperación en seguridad.
La agenda también buscará aprovechar el impulso del corredor Andes-Atlántico, una iniciativa mencionada por Washington tras la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La visita de los funcionarios estadounidenses se enmarca en la intención de ambos gobiernos de profundizar la cooperación bilateral. Entre los temas previstos figuran la expansión del comercio, la llegada de inversiones y el trabajo conjunto en materia de seguridad regional.
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