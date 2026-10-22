"Nadie puede quedar afuera": Massa, Kicillof y gobernadores protagonizaron la sorpresiva cumbre peronista
Los principales referentes del peronismo se reunieron este jueves en la Casa de La Pampa, y tras el encuentro hubo un breve diálogo con C5N.
En un movimiento táctico de fuerte impacto político, los principales referentes del peronismo mantuvieron una sorpresiva reunión de cúpula este jueves por la noche en la Ciudad de Buenos Aires, luego de la cual, el gobernador Sergio Zilliotto dialogó con C5N.
"Hoy no se habló absolutamente de ninguna candidatura, nos interesa la unidad", dijo el gobernador de La Pampa en otras declaraciones televisivas.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Casa de la Provincia de La Pampa y contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en un contexto de reorganización del espacio opositor de cara al escenario electoral del año próximo y los debates clave en el Congreso.
Además de Kicillof y Massa, de la cumbre participaron el mandatario anfitrión, Sergio Ziliotto (La Pampa), el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez; entre otros dirigentes peronistas.
Hermetismo y la mirada puesta en el Congreso
A la salida del encuentro, la prensa intentó obtener definiciones de los principales actores. El cronista de C5N, Hernán Nucera, interceptó tanto a Axel Kicillof como a Sergio Massa, quienes prefirieron retirarse en silencio y sin realizar declaraciones a los micrófonos.
Por su parte, el diputado Germán Martínez brindó breves precisiones sobre los ejes de la charla. Al ser consultado sobre si se abordó el debate en torno a las elecciones primarias (PASO), el titular de la bancada opositora confirmó que el tema estuvo sobre la mesa, aunque aclaró que fue "recién el tercer tema" de una agenda centrada en la coyuntura económica y el rol del bloque parlamentario.
Sergio Ziliotto: "No alcanza solo con el peronismo"
Quien asumió la vocería del encuentro tras la reunión fue el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, quien remarcó la necesidad de consolidar la unidad interna y construir una alternativa política más amplia.
"Una de las principales decisiones es seguir uniéndonos pero también sumando más compañeros, ampliarse al campo popular. No alcanza solo con el peronismo y a su vez nadie puede quedar afuera de los dirigentes del peronismo", sostuvo el mandatario provincial.
En ese sentido, Ziliotto anticipó los pasos a seguir de cara al armado opositor: "La idea es convocar un frente político, seguramente electoral con vistas a las elecciones del año que viene, que tenga en claro que el foco de las políticas públicas tiene que ser el bienestar del pueblo y que otra Argentina es posible".
Finalmente, el gobernador de La Pampa puntualizó sobre la urgencia del mapa legislativo: "Por eso nosotros, casualmente en esta coyuntura, uno de los temas que tienen que ver con lo inmediato es qué posición vamos a tener en el Congreso Nacional", concluyó en referencia a los proyectos decisivos que se votarán en las próximas semanas.
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