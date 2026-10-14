Nueva movilización al Congreso para pedir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Es convocada, entre otras entidades, por el Foro Permanente de Discapacidad y reclama mantener la normativa vigente, advirtiendo por desfinanciamiento y riesgo de pérdida de derechos.
El Foro Permanente de Discapacidad convocó a una movilización para este jueves a las 10.30 frente al Congreso de la Nación para exigir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tal como está actualmente vigente.
La decisión surge ante la falta de respuestas oficiales y la presentación de propuestas que —según los convocantes— no garantizan la continuidad ni la sostenibilidad de las prestaciones que deben brindarse a ese sector de la población, especialmente castigado por la gestión de Javier Milei.
La organización sostuvo que la situación del sector es “crítica” y que afecta de manera directa a personas con discapacidad, familias, instituciones prestadoras y trabajadores, quienes enfrentan demoras en pagos, aranceles desactualizados y dificultades para sostener servicios esenciales.
Los reclamos del sector
Durante la jornada, el Foro planteará una serie de demandas que considera urgentes para evitar retrocesos en derechos adquiridos y representan una agenda mínima e impostergable para sostener servicios, evitar cierres de instituciones y garantizar la continuidad de las prestaciones:
- Garantizar la atención médica y las prestaciones de la Ley 24.901 para beneficiarios del programa Incluir Salud.
- Asegurar recursos presupuestarios adecuados y actualizables para cumplir con las medidas previstas en la Ley 27.793.
- Reconocer el atraso del 30,67% en los aranceles desde el 1 de enero de 2025.
- Establecer la obligatoriedad del estudio de costos de las prestaciones del nomenclador de la Ley 24.901 y aplicar sus resultados de manera inmediata sobre los aranceles.
- Ratificar la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, contemplada en la Ley 27.793.
- Rechazar los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto 2027, que el sector considera perjudiciales.
Además de la marcha en la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones invitaron a replicar acciones en las provincias para visibilizar la situación de emergencia que atraviesa el sistema en cada uno de los territorios.
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