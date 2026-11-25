Desde el Foro Permanente Discapacidad advierten que el Presupuesto 2027 deja en letra muerta la ley
El Foro Permanente Discapacidad exige fondos en el Presupuesto 2027 y denuncia un recorte del 13% en Incluir Salud antes del debate en Diputados.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad lanzó un nuevo reclamo de cara al tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados este jueves 26 de noviembre, al advertir que el dictamen de mayoría no asigna recursos específicos para cumplir con la Ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad, sancionada la semana pasada por unanimidad en el Senado tras un respaldo casi unánime en Diputados.
Bajo la consigna "Sin presupuesto no hay ley", el espacio alertó que, sin los fondos correspondientes, la norma aprobada por el Congreso quedará reducida a letra muerta.
Según denunció el Foro Permanente Discapacidad, el proyecto presupuestario no contempla los montos necesarios para hacer efectiva la normativa y, además, el programa "Incluir Salud y Otras Prestaciones Médicas" sufre un recorte del 13%, al pasar de $1,3 billones en 2026 a $1,1 billones en 2027, justo cuando la nueva ley obliga a garantizar su continuidad para quienes no cuentan con obra social.
Qué reclama el Foro Permanente Discapacidad y qué establece la ley
Desde el Foro Permanente Discapacidad señalaron que el artículo 35 del dictamen enumera programas del Ministerio de Salud vinculados a pensiones, atención médica y prevención, pero no fija montos específicos, ya que las partidas originales fueron calculadas antes de la sanción de la ley. Asimismo, cuestionaron que el financiamiento quede sujeto a eventuales reasignaciones de la Jefatura de Gabinete en lugar de contar con partidas blindadas.
La Ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad y el planteo del espacio abarcan los siguientes ejes centrales:
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Pensión no contributiva: fija un monto equivalente al 70% del haber mínimo y la compatibiliza con el empleo registrado o el monotributo.
Prestaciones y aranceles: dispone la actualización del nomenclador de prestaciones según movilidad jubilatoria e inflación, además de un cronograma de pago de deudas atrasadas con prestadores.
Incluir Salud: exige garantizar la continuidad del programa para quienes no tienen obra social, frente a la baja proyectada de $1,3 a $1,1 billones.
Exigencia a Diputados: reclama incorporar partidas específicas y blindadas con montos calculados según la Oficina de Presupuesto del Congreso, asegurar la actualización arancelaria y el pago de deudas, y actuar en coherencia con el voto que aprobó la ley.
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