El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad lanzó un nuevo reclamo de cara al tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados este jueves 26 de noviembre, al advertir que el dictamen de mayoría no asigna recursos específicos para cumplir con la Ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad, sancionada la semana pasada por unanimidad en el Senado tras un respaldo casi unánime en Diputados.