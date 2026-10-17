Otermín: "Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?"

El jefe comunal local también remarcó la importancia estratégica del rumbo federal: “Nosotros lo planteamos siempre en cada una de las reuniones: respetamos profundamente a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, piensen lo que piensen, pero lo que marcamos es algo central, que es que las grandes transformaciones se dan cuando el gobierno nacional es peronista. Por más que nos esforcemos, por más que le pongamos buena onda, por más que trabajemos todo el tiempo, el bienestar de nuestro pueblo llega cuando en la Casa Rosada hay un compañero o una compañera peronista que gobierna para las mayorías”.

Al profundizar sobre la raíz histórica del distrito, Otermín evocó las jornadas fundacionales del peronismo: “Cuando Scalabrini Ortiz habló por primera vez del subsuelo de la patria sublevada, relataba cómo brotaban los trabajadores desde distintos lugares, y en particular desde Lomas de Zamora: somos parte de un pueblo que tiene la fuerza para protagonizar la historia grande”.

Por su parte, Daniela Vilar abrió los discursos en su rol de anfitriona reivindicando los principios doctrinarios: “Lealtad a nuestra doctrina, lealtad a nuestra historia, lealtad a Perón, a Evita, a Néstor y a todos los compañeros que dieron la vida por esta Patria liberada. Lealtad a nuestras convicciones, lealtad a nuestro compromiso con el pueblo, lealtad a nuestra base y a nuestra identidad, lealtad a lo que somos y nos define”. En su intervención, la titular del PJ local convocó a la militancia para los próximos debates partidarios y al traslado hacia la sede porteña: “Preparémonos porque el 17 de noviembre vamos a hacer nuestro Congreso, nuestro plenario justicialista, y vamos a estar todos ahí debatiendo largo y tendido. Están floreciendo las unidades básicas, se están moviendo las discusiones y nos estamos encontrando para construir el peronismo que desde Lomas de Zamora va a salir a conquistar la patria. Después de celebrar juntos acá, nos vamos a San José 1111 a festejar el Día de la Lealtad con nuestra querida compañera Cristina”.

A su turno, el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro puso el acento en la fuerza de la organización popular y la defensa del proyecto nacional: “El peronismo cobra toda su fuerza en la militancia; hace 81 años el pueblo adquirió una conciencia fundamental para ser libres. El Día de la Lealtad tiene que ser un día de reflexión para cumplir el objetivo que nos demanda la historia: Cristina entregó su vida por nuestros trabajadores, por el movimiento nacional peronista, y tiene que ser libre. Tenemos la experiencia de dirigentes con coraje y un modelo de país donde el 50% del PBI estaba en el bolsillo de los trabajadores; somos parte de una generación con la convicción y la fuerza para que el peronismo vuelva a gobernar a favor del pueblo”.

Finalmente, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, compartió su mirada sobre las raíces del movimiento obrero y el compromiso con la exmandataria: “Tengo una fe enorme en la historia de lucha del pueblo argentino y en la historia del peronismo. Aquel 17 de octubre fundacional se gestó desde abajo, con un movimiento obrero incipiente que aún con profundas dificultades salió con coraje a buscar a su conductor; hoy tenemos que abrazar esa doctrina viva de Perón, el ejemplo inmenso de Evita y trabajar unidos con toda nuestra fuerza por la libertad de Cristina”.