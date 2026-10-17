Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el balcón de San José 1111

La jornada en las afueras de su domicilio incluyó actividades organizadas por agrupaciones sindicales, como el Sindicato de la Carne, que llevó a cabo una olla popular y asado en la vía pública bajo el reclamo de "Cristina libre". La presencia de la dirigente en el balcón se dio en un clima de permanente movilización por parte de sus seguidores, en el que fue su segundo 17 de octubre consecutivo cumpliendo el régimen de detención domiciliaria en ese inmueble.