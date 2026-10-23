Renunció Julián Curi, funcionario cercano a Patricia Bullrich que estaba a cargo de las cárceles federales

De hecho, la renuncia se produce en el marco del masivo traslado de detenidos desde cárceles de la Ciudad a la penitenciaría federal de Marcos Paz, que comenzó a las apuradas y desprolijidades a raíz de su complejidad.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad no se expresó sobre la renuncia de Curi ni definió quién lo reemplazará en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, área gubernamental estratégica.