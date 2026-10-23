Renunció Julián Curi, funcionario cercano a Patricia Bullrich que estaba a cargo de las cárceles federales
La renuncia se produjo tras el traslado de presos de cárceles porteñas a la penitenciaría de Marcos Paz y se habría debido a diferencias con Monteoliva.
Los conflictos internos en el gobierno de Javier Milei siguen sumando renuncias. El jueves le tocaba a Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, y este viernes anunció su alejamiento Julián Curi.
Curi era subsecretario de Asuntos Penitenciarios, era responsable de la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en las últimas horas presentó su “renuncia indeclinable” al cargo que ocupaba desde el 2 de enero de 2024, cuando fue designado por Patricia Bullrich, en ese entonces a cargo del Ministerio de Seguridad.
En su carta formal dirigida a la actual ministra Alejandra Monteoliva, el ahora exfuncionario reivindica su gestión, agradece el respaldo político recibido y solicita que su dimisión sea aceptada de inmediato, a partir de eventuales consecuencias judiciales que enfrentaba por las disputas entre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y distintos tribunales federales.
Por qué renunció Julián Curi
Según trascendidos, la renuncia de Julián Curi deriva de importantes diferencias que mantenía con Monteoliva, en particular relacionadas con la estrategia a desarrollar frente a la superpoblación carcelaria, el traslado de detenidos desde dependencias policiales porteñas y las obligaciones que recaen sobre el Servicio Penitenciario Federal.
Diferencias que el propio Curi había manifestado a Bullrich, actualmente líder de los senadores de La Libertad Avanza (LLA), de quien es muy cercano políticamente y a quien le habría comunicado su intención de renunciar en las horas previas a efectivizarla.
De hecho, la renuncia se produce en el marco del masivo traslado de detenidos desde cárceles de la Ciudad a la penitenciaría federal de Marcos Paz, que comenzó a las apuradas y desprolijidades a raíz de su complejidad.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad no se expresó sobre la renuncia de Curi ni definió quién lo reemplazará en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, área gubernamental estratégica.
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