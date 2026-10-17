Sorpresa en plena sesión legislativa: Amalia Granata se abrió la camisa y mostró heridas en su pecho

Con sus palabras, Granata buscó poner fin a las versiones sobre sus ausencias y, al mismo tiempo, destacó la importancia de realizarse los controles médicos correspondientes.

Los controles médicos periódicos resultan fundamentales para detectar a tiempo cualquier anomalía y acceder a un tratamiento adecuado. La propia experiencia de Granata lo ilustra: fueron esas punciones las que permitieron analizar las lesiones y confirmar que eran benignas. Por eso, la diputada aprovechó su intervención para alentar a todas las mujeres a realizarse los chequeos correspondientes, y remarcó que esos estudios, lejos de ser un trámite menor, pueden marcar la diferencia.