Sorpresa en plena sesión legislativa: Amalia Granata se abrió la camisa y mostró heridas en su pecho
La diputada santafesina protagonizó un momento inolvidable en la cámara. Con su testimonio justificó sus ausencias y quiso concientizar.
Durante una sesión legislativa en Santa Fe, Amalia Granata vivió un momento inesperado. Frente a las críticas por sus supuestas ausencias, la diputada decidió contestar en público y exhibió las marcas que le quedaron en el pecho tras someterse a varias punciones médicas.
La legisladora se dirigió a quienes la acusaron de faltar a sus obligaciones y apuntó contra “algunos medios cizañeros o bancados por la pauta”. Además, aclaró: “Nunca falto a la sesión, y cuando falto es por un tema de salud, o de enfermedad o de tratamiento médico”.
Para respaldar su explicación, Granata sorprendió al mostrar las huellas de los procedimientos médicos que le habían realizado recientemente. “Para que vean que no miento, señora presidenta, le voy a mostrar que acá tengo las heridas de la punción, porque me hicieron varias punciones, me sacaron mucho material para ver”, detalló.
De esa manera, la diputada buscó desmentir las versiones que circulaban sobre los motivos de sus ausencias, luego de que la cuestionaran por supuestamente “irse de joda con la nuestra”. “Yo no falté porque estaba de joda sino porque me hice una punción. Le recomiendo a todas las mujeres que lo hagan”, agregó, al referirse a los controles médicos.
Durante su intervención, la legisladora también compartió una noticia que llevó tranquilidad sobre su estado de salud: los resultados de los estudios indicaron que las lesiones analizadas eran benignas. “Quiero decir además que el resultado llegó… Y las lesiones son benignas. Un alivio, gracias a Dios. Van a tenerme para rato”, expresó al cerrar su intervención.
Con sus palabras, Granata buscó poner fin a las versiones sobre sus ausencias y, al mismo tiempo, destacó la importancia de realizarse los controles médicos correspondientes.
Los controles médicos periódicos resultan fundamentales para detectar a tiempo cualquier anomalía y acceder a un tratamiento adecuado. La propia experiencia de Granata lo ilustra: fueron esas punciones las que permitieron analizar las lesiones y confirmar que eran benignas. Por eso, la diputada aprovechó su intervención para alentar a todas las mujeres a realizarse los chequeos correspondientes, y remarcó que esos estudios, lejos de ser un trámite menor, pueden marcar la diferencia.
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