Amalia Granata redobló la apuesta con Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme"
El cantante británico volvió a ponerla en escena durante su show en Buenos Aires y la respuesta de la exmodelo sorprendió a todos. ¿Habrá un nuevo encuentro?
Robbie Williams volvió a desempolvar una historia que parecía archivada y Amalia Granata decidió no esquivar el tema. Después de que el cantante británico hiciera referencia durante su show en Buenos Aires al encuentro que ambos tuvieron hace más de 20 años, la exmodelo habló sobre la posibilidad de volver a verlo y dejó una frase que rápidamente llamó la atención.
La historia entre Granata y Williams se remonta a una de las primeras visitas del artista a la Argentina. Por entonces, ella era modelo y terminó protagonizando un encuentro con el músico que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las anécdotas más conocidas alrededor de las visitas de la estrella británica al país.
Ahora, durante su regreso a Buenos Aires, Williams volvió a referirse públicamente a aquella historia. El comentario no tardó en generar repercusión y el nombre de Granata reapareció en las redes y en los programas de espectáculos. Lejos de mostrarse incómoda, Granata reaccionó con naturalidad y hasta dejó abierta la puerta a una nueva etapa en el vínculo.
La palabra de Amalia Granata tras los dichos de Robbie Williams
“Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”, expresó al ser consultada por Robbie Williams. La declaración no pasó inadvertida porque plantea un escenario completamente diferente al de aquel recordado encuentro de juventud. Esta vez, Granata habló de la posibilidad de volver a cruzarse con el cantante desde otra perspectiva, después de tantos años y con una historia que ambos todavía parecen recordar.
Pero no fue la única referencia al pasado. Granata también recordó que después de aquel episodio tuvo otra oportunidad de encontrarse con Williams, lo que demuestra que el vínculo entre ambos no quedó limitado exclusivamente a aquella primera historia.
Mientras tanto, el cantante británico continúa su paso por Buenos Aires y volvió a demostrar que aquella visita de hace más de dos décadas sigue formando parte de sus recuerdos de la Argentina. La respuesta de Granata, en tanto, dejó planteada una pregunta inevitable: ¿podrían volver a encontrarse?
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