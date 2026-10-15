Tenso cruce entre el diputado Germán Martínez y un cronista de TN: "Parecés vocero de la Policía"
En medio de la tensión por la fuerte represión en el Congreso, el legislador interpeló al periodista por su postura ante los manifestantes.
En medio de una jornada marcada por serios incidentes y el despliegue de las fuerzas de seguridad durante la quinta Marcha Federal Universitaria a las afueras del Congreso, se produjo un tenso intercambio en vivo entre el diputado nacional de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el histórico cronista de TN, Julio Bazán.
El cruce entre el diputado Germán Martínez y un cronista de TN: "Parecés vocero de la Policía"
El cruce comenzó cuando Martínez salió del palacio legislativo para exigir el cese de la represión. "Vengo tratando de hablar con las autoridades del dispositivo de seguridad, buscando que paren con la represión", expresó el legislador, asegurando que la manifestación se desarrollaba de manera "normal y pacífica" hasta que hubo una "provocación a través de gases lacrimógenos" por parte de la Policía.
Ante estos dichos, Bazán lo interrumpió para remarcar la violencia desatada en la calle: "Pero está el alfombrado, la vereda de piedras, la piedra muy grande... usaban los bulones tirados por los manifestantes". Tras ello, la respuesta del jefe del bloque opositor elevó el tono de la discusión.
"Vos sos un cronista experimentado en todo esto y sabés perfectamente cómo se arma todo esto", le recriminó Martínez.
Por su parte, el periodista intentó defender su postura pidiéndole que lo dejara exponer y señalando que él solo daba cuenta de las piedras arrojadas, pero Martínez expuso al comunicador, acusándolo de hacer "comentarios editoriales" y de actuar "casi como vocero de la Policía".
"No me hagas decir lo que no digo", retrucó Bazán durante el intercambio. Sin embargo, Martínez insistió cuestionando el accionar de las Fuerzas de Seguridad y la cobertura periodística: "¿Por qué cuando no está la Policía nunca hay problema? ¿No será que todo esto está armado por la misma Policía?", al tiempo que le recordó al periodista su trayectoria cubriendo protestas históricas.
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