Tenso cruce entre el diputado Germán Martínez y un cronista de TN: "Parecés vocero de la Policía"

"No me hagas decir lo que no digo", retrucó Bazán durante el intercambio. Sin embargo, Martínez insistió cuestionando el accionar de las Fuerzas de Seguridad y la cobertura periodística: "¿Por qué cuando no está la Policía nunca hay problema? ¿No será que todo esto está armado por la misma Policía?", al tiempo que le recordó al periodista su trayectoria cubriendo protestas históricas.