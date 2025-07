Tenso cruce de Victoria Villarruel con un periodista libertario que la acusó de "traicionar" a Javier Milei

En este marco, Villarruel fue recibida por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

En el contexto de la visita, la vicepresidenta fue abordada por un periodista el medio libertario de La Derecha Diario, y se produjo un momento de suma tensión.

"No me parece que sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad es que no hace sido nada de eso", sentenció la vicepresidenta ante la pregunta sobre si había traicionado a los votantes de La Libertad Avanza y al mandatario.

Ante la insistencia del cronista, Villarruel señaló: "Lo que se habla tiene que ser el día de hoy, algo que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños, y eso es súper importante".

victoria villarruel

Para evitar ataques de otras facciones dentro de La Libertad Avanza, como el que encabezó Patricia Bullrich cuando la trató de "kirchnerista" por cumplir con su rol como titular del Senado, Victoria Villarruel se mantuvo en silencio sobre las intenciones de sus viajes a interior.

Hace apenas dos días el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, reconoció que existe una “crisis política dentro del Gobierno” a raíz de la creciente tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y aseguró que detrás de ese enfrentamiento “hay razones profundas”.

“Sin duda es una crisis, no institucional sino política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el Presidente de la Nación y la Vicepresidente”, afirmó Francos en una entrevista con el canal DNEWS.