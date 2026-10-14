Un intendente corrió a Javier Milei "por derecha": le propuso "IVA cero, tasa cero"

A través de un video en redes sociales y una nota formal dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, Passaglia buscó acorralar la narrativa libertaria sobre la baja de impuestos. "A nuestros vecinos les molestan todas las tasas e impuestos: municipales, provinciales y nacionales. Por eso te propongo un trato. Bajar los impuestos que cobra otro es fácil, esta propuesta nos exige hacerlo a los dos", lanzó el intendente bonaerense, marcando que el alivio a las PyMEs y comercios debe ser un esfuerzo compartido.