Un intendente corrió a Javier Milei "por derecha": le propuso "IVA cero, tasa cero"
Santiago Passaglia le envió un mensaje al Presidente y una carta a Luis Caputo proponiendo eliminar un tributo municipal si Nación exime del IVA a la comuna.
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, cruzó al Gobierno nacional con una propuesta de fuerte impacto político y fiscal. En respuesta directa al reclamo del presidente Javier Milei durante el Coloquio de IDEA, donde instó a los municipios a reducir sus tasas, el jefe comunal recogió el guante y le propuso al Poder Ejecutivo un acuerdo recíproco bajo la consigna “IVA cero, tasa cero”: eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene local a cambio de que la Nación deje de cobrarle el IVA a las arcas municipales.
A través de un video en redes sociales y una nota formal dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, Passaglia buscó acorralar la narrativa libertaria sobre la baja de impuestos. "A nuestros vecinos les molestan todas las tasas e impuestos: municipales, provinciales y nacionales. Por eso te propongo un trato. Bajar los impuestos que cobra otro es fácil, esta propuesta nos exige hacerlo a los dos", lanzó el intendente bonaerense, marcando que el alivio a las PyMEs y comercios debe ser un esfuerzo compartido.
Los detalles del esquema y el costo del IVA para los municipios
En la carta remitida al Palacio de Hacienda, el jefe comunal detalló la incidencia que tiene el tributo nacional sobre la gestión local. A modo de ejemplo, explicó que si el municipio compra materiales para asfaltar por un millón de pesos, debe abonar 210 mil pesos adicionales únicamente en concepto de IVA. Ese recargo impositivo afecta directamente la adquisición de insumos, maquinarias y contrataciones para servicios esenciales como iluminación, pavimentación y recolección de residuos.
Para concretar la medida sin afectar la liquidez, la comuna propuso la utilización de certificados fiscales electrónicos para cancelar el tributo nacional. No obstante, para que la iniciativa pueda aplicarse se requerirá de la sanción de una ley en el Congreso de la Nación y su posterior reglamentación por parte del Ejecutivo.
Respaldos industriales y presión al Gabinete económico
La movida del municipio nicoleño sumó rápidamente el respaldo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Desde la entidad empresarial destacaron el carácter concreto y recíproco de la medida, señalando que el sector productivo soporta una carga impositiva acumulada en los tres niveles del Estado y que cualquier alivio fiscal genuino debe coordinarse con hechos y no solo con anuncios.
Con la pelota en la cancha del Gobierno nacional, Passaglia ratificó que San Nicolás está dispuesto a dar el primer paso para quitarles presión fiscal a comercios e industrias, trasladándole ahora la responsabilidad al equipo económico de la Nación para que defina si aceptará el convite.
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