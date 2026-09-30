Javier Milei en el Coloquio de IDEA: pidió "paciencia" y también "prudencia" al hablar de recesión

Además, dijo con relación a la oposición que "enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo", calificándola como "la máquina de impedir".

Sobre la eventualidad de nuevas gestiones anarcocapitalistas, vía Zoom señaló que "la Argentina podría converger en 35, 40 años, pero eso requiere trabajo sistemático, existen chances de acelerarlo y nosotros lo estamos haciendo, pese a los energúmenos que tenemos enfrente y no tienen problema en romper todo".

Al hablar de la recesión, pidió ser "prudente" con la lectura de los precios desestacionalizados y aclaró que eso no es una crítica a los técnicos del Indec, luego de la polémica por el dato negativo de la actividad económica publicado por el organismo oficial la semana pasada.

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