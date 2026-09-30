Javier Milei en el Coloquio de IDEA: pidió "paciencia" y también "prudencia" al hablar de recesión
El Presidente argentino cerró su primer día en la capital de Francia hablando vía Zoom ante los grandes empresarios reunidos en Mar del Plata.
Al cierre de su primer día de actividades en Francia, Javier Milei hablaó a distancia con los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA 2026, que tiene lugar en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.
El mandatario indicó que el año próximo, en las elecciones presidenciales que lo tendrán como candidato a la reelección, los argentinos tendrán que "elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia" luego de afirmar que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período".
"Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable", enfatizó, aunque pidió "paciencia" para ver el crecimiento del país porque, según su visión, "en 20 años la Argentina va a ser una potencia".
Y dirigiéndose a los empresarios y al electorado, dijo que "si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia; pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años".
"Lo primero que hay que tener es paciencia porque los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo", explicó el mandatario, señalando que su "programa es seguir creciendo" y toma "medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico".
Además, dijo con relación a la oposición que "enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo", calificándola como "la máquina de impedir".
Sobre la eventualidad de nuevas gestiones anarcocapitalistas, vía Zoom señaló que "la Argentina podría converger en 35, 40 años, pero eso requiere trabajo sistemático, existen chances de acelerarlo y nosotros lo estamos haciendo, pese a los energúmenos que tenemos enfrente y no tienen problema en romper todo".
Al hablar de la recesión, pidió ser "prudente" con la lectura de los precios desestacionalizados y aclaró que eso no es una crítica a los técnicos del Indec, luego de la polémica por el dato negativo de la actividad económica publicado por el organismo oficial la semana pasada.
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