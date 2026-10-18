Alerta total de diluvio para este lunes, con lluvias fuertes y tormentas embebidas: las zonas más afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó lanzó para este lunes un alerta amarilla por lluvias y tormentas en varias regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo por lluvias y tormentas que regirá durante este lunes 19 de octubre en distintas regiones del centro y sur del país, que aguardan por lo que podría ser un diluvio.
La advertencia abarca el oeste de La Pampa, el sur de Mendoza, la totalidad de la provincia de Neuquén y el centro de Río Negro, donde se anticipan precipitaciones persistentes y un eventual desarrollo de tormentas aisladas.
Zonas afectadas con alerta por lluvias fuertes
El parte oficial del organismo meteorológico precisa las condiciones y el volumen de agua estimado para cada una de las jurisdicciones afectadas:
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Mendoza (Zona Sur): El área experimentará lluvias y chaparrones de intensidad moderada o localmente fuerte, con presencia de algunas tormentas. Se prevén marcas de agua acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrían registrar valores superiores de manera puntual.
La Pampa (Zona Oeste): Se prevén lluvias persistentes de intensidad moderada a fuerte, con la posibilidad de desarrollo de tormentas embebidas. Los valores acumulados se estiman entre los 20 y 40 mm, con probabilidad de superar esas marcas en sectores aislados.
Neuquén (Toda la provincia): El territorio se verá afectado por lluvias de variada intensidad, acompañadas por la probabilidad de tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.
Río Negro (Zona Centro): El aviso contempla lluvias de intensidad variable y tormentas embebidas, con estimaciones de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, susceptibles de ser superadas en forma puntual.
Recomendaciones oficiales de prevención
Ante el nivel de alerta amarillo —que implica posibles anegamientos temporarios y dificultades en la circulación vial—, las autoridades recomiendan a la población:
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Evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de luz.
Evitar circular por calles anegadas o caminos secundarios de tierra que puedan verse afectados por el barro o la acumulación de agua.
Asegurar los elementos que puedan volarse o ser arrastrados por la lluvia.
Mantenerse informado a través de los reportes actualizados del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de Defensa Civil local.
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