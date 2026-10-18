Alerta total de diluvio para este lunes, con lluvias fuertes y tormentas embebidas: las zonas más afectadas

Mendoza (Zona Sur): El área experimentará lluvias y chaparrones de intensidad moderada o localmente fuerte, con presencia de algunas tormentas. Se prevén marcas de agua acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrían registrar valores superiores de manera puntual.

La Pampa (Zona Oeste): Se prevén lluvias persistentes de intensidad moderada a fuerte, con la posibilidad de desarrollo de tormentas embebidas. Los valores acumulados se estiman entre los 20 y 40 mm, con probabilidad de superar esas marcas en sectores aislados.

Neuquén (Toda la provincia): El territorio se verá afectado por lluvias de variada intensidad, acompañadas por la probabilidad de tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.