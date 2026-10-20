A qué hora cae el diluvio este miércoles, con lluvias, ráfagas de 90 km/h y granizo: hay alerta naranja

El organismo advierte que la zona registrará tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrán incluir:

Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Abundantes precipitaciones en cortos períodos con acumulados estimados de entre 40 y 80 mm .

Probabilidad de granizo y actividad eléctrica frecuente.

Alerta amarillo en el centro y sur del país

Por otro lado, durante las primeras horas de la madrugada y la mañana, la inestabilidad afectará al centro y oeste de La Pampa, todo Río Negro y casi la totalidad de Neuquén.

En estas provincias se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con acumulados de agua de entre 15 y 35 mm, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.

Recomendaciones del SMN

Ante la vigencia de estos avisos, las autoridades recomiendan no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, no refugiarse cerca de árboles o postes de luz y mantenerse informado a través de los canales oficiales de los municipios y del SMN.