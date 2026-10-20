A qué hora cae el diluvio este miércoles, con lluvias, ráfagas de 90 km/h y granizo: hay alerta naranja
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias para este miércoles por lluvias y tormentas intensas en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo, y sus respectivas recomendaciones, por tormentas y lluvias de variada intensidad que afectarán a gran parte del país durante la jornada de este miércoles 21 de octubre.
El panorama incluye un posible diluvio, con lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento muy fuertes y la probabilidad de caída de granizo en varias provincias del Noreste, Cuyo y la Patagonia.
Qué dice el alerta naranja por lluvias y tormentas: máxima precaución en el sur de San Luis y este de Mendoza
El aviso de mayor severidad (nivel naranja) está previsto principalmente para las horas de la madrugada del miércoles en el sur de San Luis y el este de Mendoza.
Según el informe oficial del SMN, el área será afectada por tormentas fuertes u ocasionalmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en breves lapsos, ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica y caída de granizo de diversos tamaños. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 35 y 50 mm, que podrían ser superados de forma localizada.
Alerta amarillo en el Noreste (NEA): ráfagas de hasta 90 km/h
Para la región del Noreste argentino, el aviso de nivel amarillo regirá durante la mañana y la tarde del miércoles, abarcando al este de Formosa, todo Misiones, todo Corrientes, el este de Chaco y el norte de Santa Fe.
El organismo advierte que la zona registrará tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrán incluir:
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Ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.
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Abundantes precipitaciones en cortos períodos con acumulados estimados de entre 40 y 80 mm.
Probabilidad de granizo y actividad eléctrica frecuente.
Alerta amarillo en el centro y sur del país
Por otro lado, durante las primeras horas de la madrugada y la mañana, la inestabilidad afectará al centro y oeste de La Pampa, todo Río Negro y casi la totalidad de Neuquén.
En estas provincias se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con acumulados de agua de entre 15 y 35 mm, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.
Recomendaciones del SMN
Ante la vigencia de estos avisos, las autoridades recomiendan no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, no refugiarse cerca de árboles o postes de luz y mantenerse informado a través de los canales oficiales de los municipios y del SMN.
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